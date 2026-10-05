Lara López Calvo, primera speaker confirmada para el FNS Forum 2026

El FNS Forum 2026 ya tiene a su primera speaker confirmada: Lara López Calvo , economista y magíster en Finanzas, quien será una de las protagonistas de las charlas inspiracionales que se realizarán en noviembre, en el marco de la Fiesta Nacional del Sol .

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El encuentro será el jueves 19 de noviembre, de 16 a 22 , en el Teatro del Bicentenario , donde tres speakers de trascendencia nacional compartirán experiencias, conocimientos y herramientas destinadas a quienes buscan emprender, desarrollar proyectos y construir nuevas oportunidades en San Juan.

Durante su exposición, López Calvo abordará algunas de las principales dudas que enfrentan quienes tienen un emprendimiento o buscan hacer crecer un negocio . Entre los interrogantes que guiarán su charla estarán: ¿Cómo financiar tu negocio?, ¿en qué invertir? y ¿cómo planificar el próximo paso?

La economista es egresada de la Universidad de Buenos Aires y magíster en Finanzas por la Universidad del Centro de Estudios Macroeconómicos de Argentina . Desde hace años analiza la coyuntura económica en distintos medios de comunicación nacionales, con el objetivo de acercar conceptos de macroeconomía a situaciones concretas de la vida cotidiana.

Además, es creadora de una de las comunidades de finanzas más grandes de Argentina , desde donde promueve la educación financiera con un enfoque práctico y accesible.

En 2025 fue distinguida como Joven de Excelencia por el Rotary Club, reconocimiento vinculado con su aporte al campo de la educación financiera.

Cómo serán las charlas del FNS Forum

La participación de López Calvo será parte de un formato pensado para combinar exposición, herramientas prácticas e interacción con el público. Cada speaker contará con 40 minutos para desarrollar su charla y otros 20 minutos destinados a responder preguntas de los asistentes.

La organización anticipó que próximamente se conocerán los otros dos speakers que completarán la programación de las charlas inspiracionales del FNS Forum 2026.

Entradas gratuitas con inscripción previa

Las charlas del FNS Forum 2026 serán gratuitas, aunque quienes quieran asistir deberán realizar una inscripción previa. El formulario para registrarse será compartido próximamente por la organización.

De esta manera, el Teatro del Bicentenario se convertirá el 19 de noviembre en uno de los escenarios de la Fiesta Nacional del Sol, con una propuesta orientada a brindar conocimiento, experiencias y nuevas perspectivas para emprendedores y pymes.