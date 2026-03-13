    • 13 de marzo de 2026 - 18:13

    Las carteras de más de 70 mil dólares con las que Wanda Nara viajó a Maldivas: una por una

    Wanda Nara combinó glamour, comodidad y carteras de lujo en cada look durante su viaje a Maldivas.

    Wanda Nara de viaje y rodeada de lujo Foto: @wanda_nara.

    Wanda Nara de viaje y rodeada de lujo Foto: @wanda_nara.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    Wanda Nara captó la atención de sus seguidores al compartir su viaje a las Maldivas. Entre paisajes paradisíacos y momentos de relax, la mediática mostró distintos looks que reflejan su estilo glamoroso y su debilidad por las carteras de lujo.

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    Realizó su skincare mientras viajaba y Se vistió con un look de viaje total pink cómodo y con estilo fashionista.

    Optó por un conjunto deportivo rosa, compuesto por un buzo oversize y pantalón a juego de Adidas, su marca sportwear elegida por excelencia. La elección del total pink, aportó un aire moderno y relajado, ideal para un viaje largo.

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    Wanda nara de viaje y con accesorios de lujo Foto: @wanda_nara

    Wanda nara de viaje y con accesorios de lujo Foto: @wanda_nara

    Su beauty look general fue con una estética natural, con una vincha dolce & gabbana que sostuvo su pelo suelto y rubio. No hubo make up, el resultado es un estilismo cómodo, pero perfectamente alineado con su imagen.

    La Empresaria llevó cuatro carteras de diseñador a tono con los colores de verano y comentó en su historia de instagram “Mis elegidas para Maldivas”. No le pueden faltar sus accesorios de lujo para combinar sus looks.

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    Wanda nara de viaje y con accesorios de lujo Foto: @wanda_nara

    Wanda nara de viaje y con accesorios de lujo Foto: @wanda_nara

    Fiel a su estilo en las imágenes se destacan bolsos de firmas internacionales, piezas que suelen acompañar sus looks de aeropuerto.

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    Dior Book Tote mediano (Foto: Dior.com)

    Dior Book Tote mediano (Foto: Dior.com)

    Uno de ellos, más casual y cotidiano es el Dior Book tote, con bordado Toile de Jouy en color crudo y rosa. Vale entre $3.000 a $4.000 dólares.

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    Herm&eacute;s Kelly 28 leather handbag (Foto: herm&eacute;s.com)

    Hermés Kelly 28 leather handbag (Foto: hermés.com)

    Esta cartera es una de las más caras de su viaje, vale $19.200 dólares y es de la firma Hermés. El modelo es un bolso de mano y se denomina Kelly 28 green leather, destacó por color ante las demás.

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    Bolso Chanel 19 Flap Maxi (Foto: Chanel.com)

    Bolso Chanel 19 Flap Maxi (Foto: Chanel.com)

    Otro bolso que se ve en la fotos es el Chanel 19 Flap Bag Maxi, que combina elementos modernos y clásicos con su diseño acolchado típico de la firma. Una opción “basica” para Wanda alrededor de tanto color. su precio ronda los $5.000 a $7.000 dólares.

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    Herm&egrave;s Birkin 25 - Rose Sakura Swift | Palladium Hardware (Foto: Herm&eacute;s.com)

    Hermès Birkin 25 - Rose Sakura Swift | Palladium Hardware (Foto: Hermés.com)

    Por ultimo, llevó otro item de Hermés con un valor de aproximadamente $31.000 dólares. Este bolso de mano se denomina Hermès Birkin 25 - Rose Sakura Swift/Palladium Hardware.

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    Wanda nara de viaje y con accesorios de lujo Foto: @wanda_nara

    Wanda nara de viaje y con accesorios de lujo Foto: @wanda_nara

    Una vez instalada en el destino paradisíaco, Wanda también compartió imágenes con looks de playa. En una de las postales se ve con una bikini rosa de diseño minimalista que resaltó su busto y combinó con una media gorra de vicera translucida.

    El conjunto que llevaba por encima era de Adidas, en color blanco y gris tejido, que mostró las líneas de la marca en azul. Marcó un estilo que combinó relax y glamour, con prendas cómodas acompañadas de accesorios llamativos y un beauty look pulido.

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