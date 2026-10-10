    • 10 de octubre de 2026 - 18:41

    Los chicos también cocinan: todo sobre el regreso de MasterChef Junior

    MasterChef junior estará conducido por Vero Lozano y tendrá dos jurados de la edición Famosos, más Ian Lucas.&nbsp;

    MasterChef junior estará conducido por Vero Lozano y tendrá dos jurados de la edición Famosos, más Ian Lucas. 

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    La televisión argentina se prepara para el esperado regreso de MasterChef Junior, que ya está listo para poner al aire su tercera temporada. Con la conducción de Verónica Lozano, doce chicos de entre 8 y 13 años buscarán sorprender con sus talentos gastronómicos en una competencia renovada y llena de emoción.

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    El envío, que ocupará la franja de las 21:30 h en el prime time nocturno, debutará finalmente el viernes 16 de octubre, en Telefe; y su principal rival -la eterna pulseada televisiva- será Es mi sueño, por El Trece.

    Un jurado renovado

    La gran novedad de esta edición radica en la conformación del jurado. Junto al experimentado Germán Martitegui y a la reconocida pastelera Maru Botana -ambos jurados, histórico y nueva, de MasterChef Celebrity- estará Ian Lucas, el reciente ganador de MasterChef Celebrity. El creador de contenido, que conquistó la última edición de famosos con platos inspirados en su infancia, asume ahora el rol de evaluar y guiar a las promesas culinarias.

    Cobertura multiplataforma

    El programa producido por Telefe y Boxfish tendrá una amplia distribución en diferentes pantallas. Además de la transmisión principal en la televisión abierta, la entrega podrá seguirse simultáneamente en la plataforma HBO Max, donde los episodios quedarán guardados para su visualización a la carta.

    La propuesta abarcará también otras alternativas de entretenimiento:

    • TNT y Discovery Home & Health: Emitirán los episodios en días posteriores y ofrecerán maratones especiales.

    • Streams Telefe: Desde las 21:00 de cada viernes, Juli Castro y Mernuel conducirán el react oficial para reaccionar a cada desafío.

    La tercera edición argentina

    Esta entrega representa el retorno de la franquicia infantil tras sus etapas de 2015 y 2016, consagraciones que tuvieron como ganadores a María Sassola y Sebastián Flores, respectivamente. Con este renovado formato internacional creado en el Reino Unido, las cocinas más famosas del país vuelven a abrir sus puertas para una nueva generación de pequeños apasionados cocineros.

    Mirá la presentación en el programa de Verónica Lozano

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