Los chicos también cocinan: todo sobre el regreso de MasterChef Junior

MasterChef junior estará conducido por Vero Lozano y tendrá dos jurados de la edición Famosos, más Ian Lucas.

La televisión argentina se prepara para el esperado regreso de MasterChef Junior, que ya está listo para poner al aire su tercera temporada. Con la conducción de Verónica Lozano, doce chicos de entre 8 y 13 años buscarán sorprender con sus talentos gastronómicos en una competencia renovada y llena de emoción.

El envío, que ocupará la franja de las 21:30 h en el prime time nocturno, debutará finalmente el viernes 16 de octubre, en Telefe; y su principal rival -la eterna pulseada televisiva- será Es mi sueño, por El Trece.

Un jurado renovado La gran novedad de esta edición radica en la conformación del jurado. Junto al experimentado Germán Martitegui y a la reconocida pastelera Maru Botana -ambos jurados, histórico y nueva, de MasterChef Celebrity- estará Ian Lucas, el reciente ganador de MasterChef Celebrity. El creador de contenido, que conquistó la última edición de famosos con platos inspirados en su infancia, asume ahora el rol de evaluar y guiar a las promesas culinarias.

Cobertura multiplataforma El programa producido por Telefe y Boxfish tendrá una amplia distribución en diferentes pantallas. Además de la transmisión principal en la televisión abierta, la entrega podrá seguirse simultáneamente en la plataforma HBO Max, donde los episodios quedarán guardados para su visualización a la carta.

La propuesta abarcará también otras alternativas de entretenimiento: