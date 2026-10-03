Lourdes Sánchez y el Chato Prada se separaron después de 16 años y revelaron los motivos de la ruptura

Lourdes Sánchez y Pablo “El Chato” Prada terminaron su relación después de 16 años juntos, en una ruptura que tomó estado público luego de que Ángel de Brito diera la noticia en el programa LAM. El periodista también reveló que una presunta infidelidad habría profundizado la crisis de la pareja, que tiene un hijo en común, Valentín, de 10 años.

La noticia sorprendió al mundo del espectáculo, ya que ambos construyeron una historia de amor que se extendió durante más de una década y compartieron distintas etapas de sus vidas personales y profesionales. Sin embargo, según contó el conductor, el vínculo atravesaba una crisis que finalmente derivó en la separación.

Tras conocerse la noticia, Lourdes Sánchez se comunicó con Ángel de Brito para dar su versión sobre la ruptura. En el mensaje, la bailarina explicó que el desgaste de la pareja venía desde hacía tiempo y que ambos habían intentado recuperar la relación.

“Yo no estoy triste, solo estoy triste por mi hijo, por Valen. Nosotros hace años estamos tratando de remontarla, lo intenté, pero se apagó el amor hace tiempo. Vivía una agonía”, expresó Sánchez, según relató el conductor de LAM.

Sus palabras dejaron en evidencia que, desde su perspectiva, la separación no fue una decisión repentina, sino el desenlace de una crisis prolongada. En su declaración, además, puso el foco en Valentín, el hijo que tiene con el productor, y en cómo atraviesa la familia este nuevo escenario.

La presunta infidelidad que habría desencadenado la ruptura

Durante el programa, De Brito sostuvo que una presunta infidelidad habría sido uno de los factores que marcaron el final de la pareja. Según su relato, Prada habría descubierto que la bailarina mantenía un vínculo con otro hombre.

El periodista identificó al joven como Fran Liotta, un rugbier de 27 años oriundo de Corrientes, y aseguró que la relación se habría iniciado algunos meses atrás. Sin embargo, estos detalles fueron expuestos por De Brito y Sánchez no confirmó ni desmintió públicamente esas versiones en el mensaje que trascendió sobre la separación.

De Brito también explicó que habló personalmente con el productor antes de hacer pública la noticia. Según contó al aire, conoce a Prada desde hace más de dos décadas y decidió referirse a la situación después de conversar con él y advertir que estaba atravesando un momento difícil.

El conductor señaló que la supuesta infidelidad habría afectado profundamente el vínculo. No obstante, la explicación que Sánchez dio sobre la ruptura se centró en el desgaste emocional y en el hecho de que, pese a los intentos por recomponer la relación, el amor se había terminado.

Una historia de 16 años que llegó a su fin

La relación entre Lourdes Sánchez y El Chato Prada se desarrolló durante años en el ambiente televisivo, especialmente alrededor de los programas vinculados con Marcelo Tinelli y el mundo del espectáculo. Durante ese tiempo formaron una familia y tuvieron a Valentín, quien actualmente tiene 10 años.

La pareja también había protagonizado momentos románticos públicamente, entre ellos una propuesta de casamiento durante el carnaval de Corrientes. En distintas oportunidades, ambos habían enfrentado rumores de crisis y los habían desmentido.

Esta vez, sin embargo, la separación fue confirmada y las declaraciones de Sánchez reflejaron que la relación atravesaba dificultades desde hacía tiempo. El bienestar de su hijo y el cierre de una etapa compartida quedaron en el centro de sus palabras, mientras trascendían nuevos detalles sobre el final de una de las parejas conocidas del espectáculo argentino.