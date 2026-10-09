Maia Reficco confirmó su separación de Franco Colapinto y descartó una reconciliación

Después de varias semanas de rumores sobre una posible crisis, Maia Reficco confirmó que se separó de Franco Colapinto . La actriz y el piloto de Fórmula 1 pusieron fin a una relación de aproximadamente siete meses, según trascendió, y ella aclaró que la ruptura se dio en buenos términos.

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Durante una entrevista con un cronista, Reficco se mostró tranquila al hablar de su situación sentimental y aseguró que atraviesa un buen momento personal . “Estoy muy bien, muy contenta”, expresó al comienzo, aunque reconoció que las entrevistas en la vía pública la ponen nerviosa.

“Fran y yo no estamos más juntos. Pero la mejor, le deseo lo mejor y lo quiero mucho” , afirmó la actriz, quien evitó dar precisiones sobre cuándo decidieron terminar la relación.

Los rumores sobre una posible separación habían surgido a principios de julio, cuando la pareja habría atravesado un breve distanciamiento. Sin embargo, volvieron a mostrarse juntos a mediados de agosto, durante una de las carreras del piloto en Ámsterdam, lo que alimentó las versiones de una reconciliación.

Al ser consultada sobre los motivos de la ruptura, Reficco apuntó a las dificultades para compatibilizar sus respectivas rutinas y compromisos profesionales. “Vivimos vidas muy complicadas y estamos lejos”, explicó.

Pese a la insistencia del cronista para conocer más detalles, la actriz prefirió no profundizar en el tema. “Yo qué sé. No tengo mucho más que decir”, respondió, sin entrar en cuestiones privadas de la relación.

Qué dijo Maia Reficco sobre Sofía Solá

Otro de los temas que surgió durante la entrevista fue el vínculo de Colapinto con Sofía Solá, modelo e hija de Maru Botana. La consulta estuvo relacionada con los “me gusta” que el piloto había dejado en publicaciones de la joven en redes sociales.

Frente a esa pregunta, Reficco se despegó de cualquier explicación sobre las acciones de su expareja y remarcó que ahora está soltero. “Ahora es un hombre soltero y puede hacer lo que quiera”, sostuvo.

Antes de cerrar la entrevista, la actriz volvió a destacar el cariño que siente por el piloto, aunque dejó en claro que la relación terminó. “Es una persona que amé mucho”, expresó.

Además, cuando le preguntaron por la posibilidad de retomar el romance en el futuro, fue contundente: “No creo que volvamos en el futuro”. Con esa frase, Reficco puso fin a las especulaciones sobre una eventual reconciliación y confirmó que ambos seguirán caminos separados.