Malvinas y teatro: el arte como memoria

Esta noche, la Sala Cooperativa Teatro de Arte recibirá la llegada de Operación Rosario a San Juan . Esta reconocida puesta en escena multimedia, creada por el equipo de Teatro de Operación, de la ciudad de Rosario y dirigida por Miguel Ángel Palma, propone un conmovedor abordaje sobre la guerra de Malvinas.

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Con la dramaturgia y actuación de Agustina Felizia y Palma, la obra se presenta en la provincia en el marco de una gira nacional autogestiva. El proyecto nació con una fuerte impronta conmemorativa, según recordó su protagonista.

"La obra se estrenó en el año 2022, cuando se cumplieron los 40 años de Malvinas ", explicó Palma a DIARIO DE CUYO. El actor añadió que originalmente fue "un espectáculo pensado para hacerse en un gran escenario y después se modificó para la gira, así que los años siguientes fuimos trabajando en esto para poder moverlo por todo el país, con la idea de llevar este mensaje".

El título de la pieza remite de forma directa a la historia argentina, pero también encierra un juego de palabras. "Mira, el espectáculo se llama Operación Rosario porque así se llamó el desembarco de Malvinas en el 82. Y jugamos un poco con el nombre porque la obra tiene música de la Trova Rosarina ", detalló el director.

Para conectar con el público actual, especialmente con las nuevas generaciones, la puesta recurre a un lenguaje tecnológico y dinámico. "El espectáculo está parado sobre lo emocional y conjuga lingüísticamente cosas que son interesantes para la gente más joven. Es un espectáculo multimedia que tiene música, video y teatro ", remarcó el actor sobre las características escénicas que definen la propuesta.

Una historia sobre Malvinas

La trama de la obra entrelaza la ficción con figuras clave de la historia nacional en una travesía simbólica. "Es un relato, una narración, un viaje imaginario que hace la hija de un veterano a buscar a su padre, que es un veterano de Malvinas, que metafóricamente todavía está allá. Ella todo el tiempo juega con esta metáfora de que hay que rescatarlos, que es una forma de rescatarlos del olvido", describió.

image Operación Rosario estrenó en 2022, cuando se cumplieron los 40 años de Malvinas

En ese camino, la joven es acompañada por personajes como San Martín, Belgrano y Dorrego. "La acompaña un personaje histórico muy del litoral, que es 'La Delfina', la épica mujer de Pancho Ramírez, una mujer coronela que participa en la batalla y la acompaña a ella en este viaje, donde van apareciendo los héroes de la patria", puntualizó Palma.

El arte como herramienta

Para el creador, la puesta cumple un rol fundamental a la hora de procesar el impacto del conflicto a través de la poesía y el teatro. "A mí me costó mucho hablar de este tema, me costó mucho tomarlo y después de un buen rato de trabajar, me di cuenta que la respuesta de la gente sobre esto, es la respuesta del estupor", reflexionó.

Asimismo, consideró que el público se enfrenta a la incógnita de "ver cómo sale uno de ese estupor que le produce algo tan impresionante, tan alejado al espíritu argentino, un país que no ha tenido guerras en el siglo". Ante este escenario, concluyó que "el estupor es una situación de la cual es complejo salir y el arte ayuda mucho en esto, un poco la obra es eso".

Encuentro con los veteranos y diálogo

Uno de los momentos más significativos de la propuesta ocurre cuando finaliza la función y se abre el espacio al intercambio directo, una deconstrucción donde los excombatientes toman un rol central. "Suele haber en la sala algún veterano de Malvinas, algo que nos encanta que suceda y que ojalá también pase en San Juan. Bueno, lo invitamos a charlar y se produce un diálogo muy interesante", contó Palma.

El director destacó el valor de este cruce entre la representación artística y las vivencias reales. "Para nosotros es importante si están presentes. Nosotros hacemos algo ficcional, estamos muy metidos en la obra, pero cuando aparece un veterano de verdad, da un poco de pudor estar hablando de ese tema con gente que puso el cuerpo. Por eso es valioso y, además, siempre aparece algo interesante en esa charla, algo de fondo, alguna cuestión muy significativa", marcó.

image Al final de la obra, se propone una charla con el público

La cita en la Cooperativa Teatro de Arte.

Operación Rosario