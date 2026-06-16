Mariana Clemensó traerá su "Mestiza" al Teatro del Bicentenario

Tras convertirse en el fenómeno de la temporada 2025-2026 en Carlos Paz -donde cosechó 15 nominaciones a los premios Carlos y coronó sus más de 50 funciones con el Oro- el gran éxito de Mariana Clemensó, Mestiza, se verá en el Teatro del Bicentenario de San Juan el 11 de julio .

La artista sanjuanina llevará todo el despliegue técnico y artístico del formato original a la sala principal, adonde también tendrá como invitadas a bailaoras de la provincia, que se sumarán a federal elenco concertado. Las entradas para esta imponente puesta, dirigida por Ángel Carabajal, salen a la venta el martes 16 de junio , tanto en boletería como a través de tuentrada.com

El arribo de la obra representa un hito fundamental dentro de su gira nacional. Si bien, tras un mes de descanso, el espectáculo comenzó a girar por el país; para la sanjuanina, esta función en el Bicentenario representa el inicio formal del tour nacional, que concluirá hacia octubre en la porteña calle Corrientes , para entonces dar paso al nuevo proyecto (ver abajo).

"Para mí esto es como el lanzamiento de la gira, porque es un sueño cumplido estar en la sala grande del Bicentenario ", expresó a DIARIO DE CUYO Mariana, quien agradeció especialmente el respaldo de las autoridades de la provincia para concretar la fecha de Mestiza, que fue declarada de Interés Cultural por la Legislatura provincial , distinción que se acopla a la ya otorgada por la provincia de Córdoba.

"No quiero dejar de resaltar y agradecer al gobierno de San Juan, al vicegobernador y al gobernador, la dedicación y la preocupación para que Mestiza esté en el Bicentenario, con una predisposición y una sencillez únicas", declaró Clemensó.

Para esta función especial, la producción sumará talento local mediante la incorporación de seis bailarinas pertenecientes a dos academias de la provincia: Imperio Gitano y Vicky EmpoderArte. Las bailaoras se plegarán a un elenco federal que congrega artistas de Buenos Aires, Córdoba y San Juan, que ya se encuentra en proceso de ensayos individuales, para ensamblar cada una de las piezas musicales y coreográficas, una vez que todos lleguen a San Juan.

Entusiasmada con lo que viene, Clemensó reveló el motivo principal de la felicidad que le provoca mostrar su galardonada creación en su propia tierra: "Era mi deseo más grande que tanta gente que no pudo viajar a Córdoba a verla, por cuestiones de salud, económicas o lo que fuera, pudiera verla. Es sin, dudas, mi principal regocijo... Poder tener este espectáculo ahora en San Juan es un sueño cumplido", expresó.

Era mi deseo más grande que tanta gente que no pudo viajar a Córdoba a verla, por cuestiones de salud, económicas o lo que fuera, pudiera verla. Es sin, dudas, mi principal regocijo... Poder tener este espectáculo ahora en San Juan es un sueño cumplido. Era mi deseo más grande que tanta gente que no pudo viajar a Córdoba a verla, por cuestiones de salud, económicas o lo que fuera, pudiera verla. Es sin, dudas, mi principal regocijo... Poder tener este espectáculo ahora en San Juan es un sueño cumplido.

El fenómeno Carlos Paz: continuará

La llegada al Teatro del Bicentenario está respaldada por un antecedente arrollador en la última temporada estival de Villa Carlos Paz. Entre el 27 de diciembre y el 2 de marzo, la compañía completó un exigente itinerario de 58 funciones, con un promedio de cinco presentaciones semanales ininterrumpidas. Y la masiva respuesta del público consolidó a "Mestiza" como uno de los sucesos más premiados de la temporada cordobesa, impulsando posteriormente una recorrida que ya transitó por diferentes municipios de Córdoba y el Teatro Regina de Buenos Aires, previendo su desembarco en la tradicional calle Corrientes hacia finales de año.

image Durante la temporada, Mariana Clemensó cosechó numerosos premios en Carlos Paz, incluido el Oro.

Lejos de detener la marcha, la producción ya planifica el próximo ciclo estival. Clemensó confirmó que se encuentra trabajando activamente en el diseño musical, vestuario y cartelería de la próxima propuesta, la cual mantendrá la identidad conceptual que le otorgó el reconocimiento masivo pero renovando por completo su repertorio y puesta en escena: "Mestiza debe seguir, debe continuar con otra performance, con otro vestuario, con otros temas, pero continúa", confirmó Clemensó, que justamente se encuentra en Córdoba, ajustando detalles.

De este modo, la aclamada pieza artística asegura su secuela con una segunda parte titulada oficialmente "Mestiza, la historia continúa" para la temporada de verano 2026-2027.

Tomá nota

Mestiza

Día: 11 de julio

Hora: 21:00 h

Lugar: Teatro del Bicentenario

Entradas: a la venta desde el martes 16 de junio, en boletería y Tuentrada.com