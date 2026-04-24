Mariano Martínez oficializó su romance con una joven cordobesa: caminatas de la mano en la city porteña

La noche porteña fue escenario de una de las apariciones más comentadas del espectáculo local: Mariano Martínez presentó públicamente a Melina, su nueva pareja cordobesa, durante el estreno de la comedia Ni media palabra en el Paseo La Plaza en Buenos Aires. El evento sirvió para la formalización de un vínculo que se inició en las sierras de Córdoba.

Vestidos de manera informal, con atuendos en tonos oscuros y zapatillas blancas, Mariano y Melina caminaron de la mano por la entrada del teatro. Las cámaras captaron a la pareja en actitud relajada, sonrientes y compartiendo gestos de complicidad. Mientras el actor saludaba a los presentes y se dejaba fotografiar, Melina sostuvo un perfil bajo, manteniéndose a su lado y evitando el centro de atención mediática. La imagen de ambos juntos no solo confirmó lo que era un secreto a voces, sino que además instaló a Melina en la escena pública, a pesar de sus intentos de resguardar su intimidad.

La exposición en este estreno teatral representó un cambio en la dinámica del vínculo, que hasta entonces se había desarrollado en ámbitos más reservados y lejos de las luces del espectáculo porteño. La decisión de presentarse juntos sugiere una intención clara de formalizar la relación ante el público y los medios. El paso de las sierras cordobesas a la cartelera de Buenos Aires puso fin a las especulaciones y abrió una nueva etapa para la pareja.

La historia entre Mariano Martínez y Melina comenzó a circular en los medios tiempo antes de su aparición pública en la capital. En febrero pasado,Pablo Layús reveló la existencia del romance durante una emisión de Intrusos (América TV), transmitida desde la ciudad serrana. Layús adelantó detalles de la relación con un comentario cómplice: “Acá se respira más amor... ¿Viste que las sierras llevan a la gente a enamorarse?” La frase funcionó como antesala para confirmar que Mariano había sido visto cenando con una joven cordobesa, en compañía de amigos y en distintos boliches de la zona.

Quién es la joven cordobesa

La joven en cuestión, identificada como Meli y oriunda de la ciudad de Córdoba, empezó a ser mencionada en los medios tras varios encuentros nocturnos con el actor. De acuerdo al relato, ambos fueron vistos compartiendo salidas en el boliche Zebra, uno de los sitios más reconocidos de la noche en Carlos Paz. Allí, según testigos, se los vio salir juntos de la mano, en una escena que llamó la atención por la actitud reservada de Mariano, quien optó por llevar la capucha puesta para pasar inadvertido. Esa imagen terminó de instalar la sospecha de un romance en ciernes.

Aún existen dudas entre los allegados sobre el origen exacto del vínculo: algunos sostienen que la pareja se conoció en ese boliche, mientras que otros creen que solo fue el lugar elegido para dejarse ver juntos por primera vez. Lo cierto es que la presencia recurrente de ambos en la vida nocturna cordobesa alimentó las versiones y motivó la atención de la prensa del espectáculo.

El romance no se limitó a encuentros nocturnos ni a salidas de verano en boliches. Según se relató en Intrusos y corroboraron testigos, el vínculo se consolidó con el correr de las semanas a través de planes más familiares y tranquilos. Una de las escenas que más sorpresa generó ocurrió en un conocido restaurante de la zona. Allí, la pareja fue vista cenando en actitud cariñosa, lo que reforzó la sensación de que la relación había superado la etapa inicial de encuentros casuales.

Un detalle que no pasó inadvertido durante esa cena fue la presencia de niños que acompañaban a la pareja. Según la información difundida por el cronista, esos menores serían hermanos de Melina, lo que sugiere un acercamiento entre el actor y el círculo íntimo de la joven. El hecho de compartir una cena familiar, después de haber asistido juntos a una función teatral, aportó un elemento de intimidad y cotidianidad al vínculo. El dato fue interpretado por algunos como una señal de que la relación avanzaba hacia una instancia más seria y comprometida.

Estos episodios evidencian que la relación se desplegó en distintos escenarios: desde las salidas nocturnas, con el resguardo de la discreción, hasta los encuentros familiares, donde la pareja se mostró más abierta y cercana a su entorno. La combinación de ambos planos configuró una dinámica que fue registrando cada vez más atención mediática.

La repercusión del romance entre Mariano y Melina no tardó en manifestarse en distintos ámbitos. Tras la difusión de las primeras imágenes y testimonios sobre sus salidas en Córdoba, el interés de la prensa se trasladó rápidamente a las redes sociales. Hasta ese momento, Melina tenía una cuenta de Instagram pública, donde compartía momentos personales y cotidianos. Sin embargo, la aparición de rumores y la investigación periodística motivaron un cambio de actitud: Melina decidió poner su perfil en modo privado.

Este gesto, lejos de apaciguar la curiosidad, generó aún más especulaciones sobre su vínculo con el actor. La acción fue interpretada en el ambiente como una señal de resguardo frente al repentino aumento de la exposición mediática. La decisión de resguardar su intimidad digital contrastó con la reciente aparición pública junto a Mariano en el Paseo La Plaza, mostrando el delicado equilibrio entre la vida privada y la exposición propia de los entornos artísticos.