Marley cholulo, cumplió el sueño de conocer a su ídola ¿Quén es?

El conductor más viajero de la televisión argentina ha tachado, finalmente, el pendiente más importante de su lista de deseos. En un marco de pura sofisticación y nostalgia cinéfila, Marley cumplió el sueño de su vida: conocer y entrevistar a su ídola.

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El histórico encuentro, donde el presentador sacó a relucir su costado más cholulo, tuvo lugar en la emblemática Casa Azul de Frida Kahlo , en la Ciudad de México. El motivo de esta cita de lujo fue la presentación oficial para la prensa de El Diablo viste a la moda 2 , la esperadísima secuela de la película que marcó un hito en la cultura pop. Marley no ocultó su emoción y compartió la noticia en redes con sus seguidores, describiendo como algo mágico el cara a cara con su estrella favorita.

"Uno de los sueños más grandes de mi vida siempre fue conocer a mi actriz preferida en el mundo, Meryl Streep, ¡y hoy lo cumplí!" , expresó el conductor, visiblemente conmovido. " Y para colmo, junto a Anne Hathaway que también la amo" , agregó encantado.

El conductor destacó que la realidad superó sus expectativas: "Comprobé que además de muy talentosa es muy divertida y humilde" , aseguró.

Marley junto a su ídola y a Anne Hathaway, "que también la amo", dijo.

La jornada no estuvo exenta de anécdotas. En las imágenes compartidas, se puede ver al conductor en un gesto de total confianza dándole un beso a Streep. Según adelantó, la química fue inmediata y la charla promete momentos de mucha risa.

"Salió muy divertida la entrevista (...).En la última foto estoy justo dándole un beso a Meryl", escribió Marley.

image El beso de Marley a Meryl, un sueño cumplido para el conductor argentino

Estreno y especial en Telefe

Este encuentro no quedará solo en el recuerdo personal de Marley. El conductor estuvo acompañado por la influencer Sofía "La Reini" Gonet, con quien recorrió México para producir contenido exclusivo.

Los detalles de esta entrevista exclusiva se verán muy pronto en un especial de Por el Mundo por la pantalla de Telefe.

Mientras tanto, los fanáticos ya cuentan los días para el gran estreno de la película, que llegará a los cines el próximo 30 de abril.