Memoria y Cultura: Las Bibliotecas Populares se suman a la Vigilia de Malvinas

El miércoles 1 de abril, en Plaza España, arte, talleres y libros se unirán para honrar a los héroes de 1982.

La Direcciónd e Bibliotecas Populares será parte de la Vigilia por el Día del Veterano y de los Caídos en Malvinas

En vísperas de un nuevo aniversario del 2 de abril, la Plaza España se transformará en un punto de encuentro y homenaje a héroes de Malvinas: la "Vigilia de los Veteranos", organizada por Gobierno de la Provincia. Y en ese marco, la Dirección de Bibliotecas Populares y Actividades Literarias participará con una original propuesta.

Dependiente del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, Bibliotecas Populares se hará presente desde las 19:00 h en el encuentro, que tendrá lugar en la Plaza España, con actividades participativas que buscan tender un puente entre las nuevas generaciones y la gesta de Malvinas. La jornada no solo contará con el despliegue de tres Bibliotecas Populares que ofrecerán material alusivo al conflicto, sino que también incluirá la clásica "suelta de libros", invitando a la comunidad a redescubrir historias a través de la lectura.

Arte sobre Malvinas Para los amantes del detalle y la historia militar, se dispondrá una exhibición de maquetas con vehículos a escala que formaron parte de la contienda.

Asimismo, el arte se convertirá en una herramienta de reflexión colectiva mediante dos talleres:

Fotobordado: A cargo de Macarena Pereyra, quien trabajará junto al público interviniendo imágenes históricas de las islas Malvinas.

Origami: Coordinado por Belén Zagarra y sus alumnos, una propuesta diseñada para integrar a toda la familia en una actividad de creación manual. Los más pequeños también tendrán su lugar con sectores dedicados al coloreado de dibujos sobre la soberanía argentina.