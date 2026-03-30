Homenaje en San Juan: vigilia y actos por el Día del Veterano y de los Caídos en Malvinas

El Ministerio de Gobierno de San Juan informó las actividades que se realizarán por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, que se conmemora el 2 de abril.
La actividades comenzarán el miércoles 1 de abril a las 19, en la Plaza España. El jueves 2 habrá desfile patrio.
El Ministerio de Gobierno de San Juan informó las actividades que se realizarán por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, que se conmemora el 2 de abril.
Nuevamente se llevará a cabo una vigilia en homenaje a los caídos en el conflicto bélico en el Mar Argentino, que comenzará en la tarde del miércoles 1 de abril.
La apertura será a las 19:00 en el Monumento a los Caídos en la Guerra de Malvinas, ubicado en Plaza España.
Desde las 20:00 habrá números artísticos. A la medianoche se realizará la entonación del Himno Nacional Argentino y se guardará un minuto de silencio en honor a los caídos.
También se entonará la Marcha de Malvinas.
Luego, en el escenario montado en el lugar, continuará la vigilia con otros números artísticos.
En tanto, el jueves 2, desde las 10:00, se realizará el acto central con un desfile patrio por las calles de la Capital. Puntualmente, la actividad se concentrará en calle San Luis, entre Las Heras y España. Participarán familiares de caídos en las islas, veteranos y las Fuerzas Armadas.