Homenaje en San Juan: vigilia y actos por el Día del Veterano y de los Caídos en Malvinas

El Ministerio de Gobierno de San Juan informó las actividades que se realizarán por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas , que se conmemora el 2 de abril.

El piquetero más polémico del país pasó por San Juan y reunió al Polo Obrero por el cierre de un plan nacional

Qué hacer en Semana Santa en San Juan: propuestas culturales, religiosas y al aire libre

Nuevamente se llevará a cabo una vigilia en homenaje a los caídos en el conflicto bélico en el Mar Argentino, que comenzará en la tarde del miércoles 1 de abril.

La apertura será a las 19:00 en el Monumento a los Caídos en la Guerra de Malvinas , ubicado en Plaza España .

Desde las 20:00 habrá números artísticos. A la medianoche se realizará la entonación del Himno Nacional Argentino y se guardará un minuto de silencio en honor a los caídos.

Luego, en el escenario montado en el lugar, continuará la vigilia con otros números artísticos.

En tanto, el jueves 2, desde las 10:00, se realizará el acto central con un desfile patrio por las calles de la Capital. Puntualmente, la actividad se concentrará en calle San Luis, entre Las Heras y España. Participarán familiares de caídos en las islas, veteranos y las Fuerzas Armadas.