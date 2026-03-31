Efecto Tamara Paganini: Gran Hermano arrasó y nubló el regreso de Mario Pergolini

La noche del lunes 30 de marzo hizo ruido en la televisión abierta argentina: el esperado ingreso de Tamara Paganini a la casa de Gran Hermano: Generación Dorada no solo despertó la nostalgia, sino que blindó el liderazgo de Telefe, dejando sin chances al regreso de Mario Pergolini a El Trece.
El reality conducido por Santiago del Moro alcanzó un promedio de 13.5 puntos de rating, consolidándose como lo más visto de la jornada. La entrada de "La India", subcampeona de la primera edición del certamen, generó un pico de interés que no se veía en las últimas siete emisiones del programa. El público respondió masivamente al cruce generacional, permitiendo que el podio del día fuera íntegramente de la señal de las pelotas: tras el éxito de GH, Pasapalabra se ubicó en segundo lugar con 10.6 puntos.
Mario Pergolini mejoró su marca, pero no alcanzó
En la vereda de enfrente, la expectativa era alta por el estreno de la segunda temporada de Otro día perdido. Mario Pergolini regresó a las 22:31 con un piso de 6.0 puntos heredado de Es mi sueño. A pesar de la fuerte competencia, el ciclo de El Trece logró un promedio de 6.6 puntos de rating, con un pico máximo de 6.8.
Si bien el programa quedó segundo en su franja horaria, hay motivos para el optimismo en Constitución:
Fue lo más visto de El Trece durante el lunes
Superó el debut de la temporada 2025, que había marcado 5.7 puntos
Se convirtió en la segunda medición más alta de la historia del programa
Mientras Pergolini apostaba por un formato de actualidad y ácido humor, con la incorporación de Evelyn Botto a sus huestes; la casa más famosa del país apelaba a la memoria emotiva de una audiencia que, a décadas del primer Gran Hermano, sigue fiel a sus protagonistas originales.
En conclusión, la televisión argentina demostró una vez más que el formato de reality, cuando se apoya en sus figuras históricas, maneja un techo de audiencia difícil de perforar. Telefe se quedó con la corona del lunes, mientras que El Trece celebró una mejoría en sus números propios, aunque todavía lejos de arrebatar el trono del prime-time.