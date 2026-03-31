Efecto Tamara Paganini: Gran Hermano arrasó y nubló el regreso de Mario Pergolini

Con la entrada de "La India", 25 años después de su debut, el reality de Telefe lideró el lunes, cuando también eliminaron al participante sanjuanino.

La noche del lunes 30 de marzo hizo ruido en la televisión abierta argentina: el esperado ingreso de Tamara Paganini a la casa de Gran Hermano: Generación Dorada no solo despertó la nostalgia, sino que blindó el liderazgo de Telefe, dejando sin chances al regreso de Mario Pergolini a El Trece.

Gran Hermano, arriba El reality conducido por Santiago del Moro alcanzó un promedio de 13.5 puntos de rating, consolidándose como lo más visto de la jornada. La entrada de "La India", subcampeona de la primera edición del certamen, generó un pico de interés que no se veía en las últimas siete emisiones del programa. El público respondió masivamente al cruce generacional, permitiendo que el podio del día fuera íntegramente de la señal de las pelotas: tras el éxito de GH, Pasapalabra se ubicó en segundo lugar con 10.6 puntos.

Mario Pergolini mejoró su marca, pero no alcanzó En la vereda de enfrente, la expectativa era alta por el estreno de la segunda temporada de Otro día perdido. Mario Pergolini regresó a las 22:31 con un piso de 6.0 puntos heredado de Es mi sueño. A pesar de la fuerte competencia, el ciclo de El Trece logró un promedio de 6.6 puntos de rating, con un pico máximo de 6.8.

Si bien el programa quedó segundo en su franja horaria, hay motivos para el optimismo en Constitución:

Fue lo más visto de El Trece durante el lunes

Superó el debut de la temporada 2025, que había marcado 5.7 puntos

Se convirtió en la segunda medición más alta de la historia del programa image Mario Pergolini hizo una buena performance, pero no pudo con Gran Hermano La batalla por el encendido La estrategia de programación fue directa. Apenas un minuto separó el inicio de ambos envíos (22:30 para eltrece y 22:32 para Telefe), pero el "efecto sorpresa" de Paganini resultó imbatible, al punto incluso de opacar la eliminación de turno en el mismo programa, que recayó en el sanjuanino Franco Poggio.