Martín Fierro de Radio 2026: la lista completa de nominados y cuándo será la ceremonia

Programa periodístico vespertino diario en AM: De vuelta (Pablo Duggan, Radio 10); El ojo de la tormenta (Tomás Méndez, AM 750); Pan y circo (Jonatan Viale, Rivadavia); Pastor 910 (Facundo Pastor, La Red); MP 910 (Marcelo Palacios, La Red).
Programa periodístico vespertino diario en FM: Atardecer de un día agitado (Sergio Lapegüe y Mariela Fernández, La 100); Paren la mano (Lucas “Luquitas” Rodríguez, Vorterix); Reloj de plastilina (Juan Di Natale, Mega); Vuelta y media (Sebastián Wainraich, Urbana Play); ¿Quién paga la fiesta? (Martín Ciccioli, Andrea Rincón, Magui Aicega y Gaby Acosta, Rock and Pop).
Programa de interés general en AM: Basta baby (Baby Etchecopar, Rivadavia); El amor es más fuerte (Nancy Pazos, Radio 10); Encendidos en la tarde (María Isabel Sánchez, Mitre); Tres de tres (Gabriel Ruocco, Continental).
Programa de interés general en FM: Coworking (Nacho Otero, Delta); El club del Moro (Santiago del Moro y Maju Lozano, La 100); La Negra Pop (Elizabeth “La Negra” Vernaci, Pop Radio); No está todo dicho (Guido Kaczka y Claudia Fontán, La 100).
Programa nocturno en AM y FM: Acá hay buen fútbol (Fernando Mancini, La Red); Desde el alma (Oscar “Cholo” Gómez Castañón, Rivadavia); Feudalísima (Marcela Feudale, Radio 10).
Programa semanal en AM: El loco de la azotea (Adrián Korol, Nacional); Marca de radio (Eduardo Aliverti, La Red); Pensándolo bien (Jorge Fernández Díaz, Mitre); La hora referí (Daniel Dátola, La Red).
Programa semanal en FM: Contragolpe (Facundo Pedrini, Tomás Trape y Mauricio Vera, Radio Con Vos); Dexter 107.9 (Federico “Dexter” Wiemeyer, El Observador); Dicen que dicen (Alberto Lotuf, Radio Con Vos); El buen modo (Virginia Lago, La 2x4).
Programa deportivo: Fútbol 910 (Juan Carlos “Toti” Pasman, La Red); No veo la hora (Ariel Senosiain, DSports); Súper Mitre deportivo (Gabriel Anello, Mitre); Un buen domingo (Walter Nelson, La Red).
Programa musical en AM: La trama celeste (Alfredo Rosso, La 750); Ni se te ocurra contarlo (Marcela Labarca, Mitre); Qué noche Teté (Teté Coustarot, Radio 10); Soy Nacional (Sandra Mihanovich, Nacional).
Programa musical en FM: Aspen Club (Aspen); La tarde (Susana Fernández Iogha, Disney); La noche Blue (María Paula Saborido, Radio Blue).
Programa cultural o educativo: Al infinito y más allá (Nora Bar, El Destape Radio); Cultura Nacional (Daniela Pantano, Nacional); Después de todo (Gustavo Campana, AM 750); El ojo del arte (María Paula Zacharías, Rivadavia).
Programa agropecuario: Bichos de campo (Nicolás Razzetti, Belgrano); La hora del campo (Alejandro Cánepa, Continental); Mitre y el campo (Carlos Lencina, Mitre).
Labor periodística femenina: María O’Donnell (De acá en más, Urbana Play); Nuria Am (Nuria A.M., Del Plata); Rosario Ayerdi (De vuelta, Radio 10).
Labor periodística masculina: Alejandro Bercovich (Pasaron cosas, Radio Con Vos); Eduardo Feinmann (Alguien tiene que decirlo, Mitre); Ernesto Tenembaum (¿Y ahora quién podrá ayudarnos?, Radio Con Vos); Gustavo Sylvestre (Mañana Sylvestre, Radio 10); Jorge Rial (Argenzuela, Radio 10).
Labor en conducción femenina: Lizy Tagliani (Arriba bebé, Pop Radio); María Isabel Sánchez (Encendidos en la tarde, Mitre); Naanim Timoyko (Modotango.ar, La 2x4); Yanina Latorre (Yanina 107.9, El Observador).
Labor en conducción masculina: Andy Kusnetzoff (Perros de la calle, Urbana Play); Guido Kaczka (No está todo dicho, La 100); Guillermo Stronati (Tierra adentro, Nacional); Paulo Vilouta (Vilouta 910, La Red).
Labor periodística deportiva: Federico Bulos (Fútbol Continental, Continental); Hugo Balassone (Un buen momento, La Red); Magdalena “Magui” Aicega (¿Quién paga la fiesta?, Rock and Pop).
Labor humorística: Nacho Bulián (Volviendo a casa y Nuestra mañana, Mitre); Nahuel Prado (Pasaron cosas, Radio Con Vos); Pachu Peña (Re tarde, Pop); Patricio “Pato” Benegas (Ventura Show 1030 y Mesa chica, Del Plata).
Servicio informativo: La Red Informativa (La Red); Mitre informa primero (Radio Mitre); Radio 10 - Siempre noticias (Radio 10); Radionoticias Del Plata (Del Plata); Rotativo del aire (Rivadavia).
Labor en locución femenina: Alejandra Salas (Todo queda en casa y No está todo dicho, La 100); Gigi Ribaloff (Mucha Radio); Marcela Giorgi (Sábado tempranísimo, Mitre).
Labor en locución masculina: Bebe Sanzo (El club del Moro, La 100); Mario Portugal (Rivadavia); Sebastián Bresler (Mitre).
Relator deportivo: Daniel Mollo (Boca de selección, Del Plata); Gabriel Anello (Mitre); Leonardo Gentili (La Red).
Mejor labor en producción: Karina Labraña (Alguien tiene que decirlo, Mitre); Lucas Colautti (Mañana Sylvestre, Radio 10); Pablo Benvenutti (El club del Moro, La 100); Florencia Verdaguer (Mesa chica, Del Plata).
Mejor labor en operación: Alejandro Chule (Sarasa, La 100); Gabriel Marsili (Los 40); Guillermo Bidondo (El club del Moro, La 100).
Labor en musicalización: Delta Music Team (Delta); Javier Fábregas (Aspen y Radio 10); José Luis De Dios (Nacional Folklórica); Leo Rodríguez (LN+ Música 104.9).
Movilero: Alan Zurita (Mitre informa primero, Mitre); Mercedes Ninci (Mitre informa primero, Mitre); Rosario Bigozzi (La Red).
Columnista de espectáculos: Andrea Rincón (¿Quién paga la fiesta?, Rock and Pop); Marcela Tauro (No está todo dicho y El club del Moro, La 100); Tamara Pettinato (¿Y ahora quién podrá ayudarnos?, Radio Con Vos).
Columnista político: Mariel Di Lenarda (Nuestra mañana, Mitre); Nacho Girón (Vuelta y media, Urbana Play); Noelia Barral Grigera (¿Y ahora quién podrá ayudarnos?, Radio Con Vos).
Columnista económico: Alfredo Zaiat (El Destape Radio); Silvia Naishtat (¿Y ahora quién podrá ayudarnos?, Radio Con Vos); Willy Kohan (Rivadavia).
Columnista policial/judicial: Ariel Zak (Mañana Sylvestre, Radio 10); Gustavo Carabajal (El Observador); Hugo Alconada Mon (De acá en más, Urbana Play); Rodrigo Alegre (Nuestra mañana, Mitre).
La ceremonia del 21 de octubre reunirá a los nominados de las distintas emisoras para distinguir la producción radial de 2025. Con la transmisión en vivo por Infobae, los Martín Fierro volverán a poner en primer plano el trabajo de conductores, periodistas, productores, operadores y equipos que forman parte de la radio argentina.