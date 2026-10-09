Martín Fierro de Radio 2026: la lista completa de nominados y cuándo será la ceremonia

La radio argentina ya tiene a sus candidatos para los Premios Martín Fierro de Radio 2026 . La Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) dio a conocer las nominaciones que distinguirán a los programas, conductores, periodistas y equipos que se destacaron durante 2025, en una edición que reunirá a las principales figuras de las emisoras AM y FM.

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La ceremonia se realizará el miércoles 21 de octubre en el Goldencenter de Parque Norte y tendrá como conductores a Luciana Rubinska y Luis Novaresio. La gala, organizada por APTRA y producida por Red Cube, se transmitirá en vivo por Infobae.

Entre los nombres que aparecen en las principales categorías figuran Eduardo Feinmann, Gustavo Sylvestre, Nelson Castro, María O’Donnell, Mario Pergolini, Yanina Latorre y Guido Kaczka, junto a otros referentes del periodismo y el entretenimiento. En total, los premios contemplan 32 rubros para reconocer distintas áreas de la actividad radial.

Programa periodístico matutino diario en AM: Alguien tiene que decirlo (Eduardo Feinmann, Mitre); Mañana Sylvestre (Gustavo Sylvestre, Radio 10); Mesa chica (Alfredo Scocimarro, Del Plata); Rolando por la mañana - RPM (Rolando Graña, Splendid); Vamos Rivadavia (Nelson Castro, Rivadavia).

Programa periodístico matutino diario en FM: ¿Y ahora quién podrá ayudarnos? (Ernesto Tenembaum, Radio Con Vos); Arriba carajo (Gastón Recondo, DSports); De acá en más (María O’Donnell, Urbana Play); Maldición, va a ser un día hermoso (Mario Pergolini, Vorterix).

Programa periodístico vespertino diario en AM: De vuelta (Pablo Duggan, Radio 10); El ojo de la tormenta (Tomás Méndez, AM 750); Pan y circo (Jonatan Viale, Rivadavia); Pastor 910 (Facundo Pastor, La Red); MP 910 (Marcelo Palacios, La Red).

Programa periodístico vespertino diario en FM: Atardecer de un día agitado (Sergio Lapegüe y Mariela Fernández, La 100); Paren la mano (Lucas “Luquitas” Rodríguez, Vorterix); Reloj de plastilina (Juan Di Natale, Mega); Vuelta y media (Sebastián Wainraich, Urbana Play); ¿Quién paga la fiesta? (Martín Ciccioli, Andrea Rincón, Magui Aicega y Gaby Acosta, Rock and Pop).

Programa de interés general en AM: Basta baby (Baby Etchecopar, Rivadavia); El amor es más fuerte (Nancy Pazos, Radio 10); Encendidos en la tarde (María Isabel Sánchez, Mitre); Tres de tres (Gabriel Ruocco, Continental).

Programa de interés general en FM: Coworking (Nacho Otero, Delta); El club del Moro (Santiago del Moro y Maju Lozano, La 100); La Negra Pop (Elizabeth “La Negra” Vernaci, Pop Radio); No está todo dicho (Guido Kaczka y Claudia Fontán, La 100).

Programa nocturno en AM y FM: Acá hay buen fútbol (Fernando Mancini, La Red); Desde el alma (Oscar “Cholo” Gómez Castañón, Rivadavia); Feudalísima (Marcela Feudale, Radio 10).

Programa semanal en AM: El loco de la azotea (Adrián Korol, Nacional); Marca de radio (Eduardo Aliverti, La Red); Pensándolo bien (Jorge Fernández Díaz, Mitre); La hora referí (Daniel Dátola, La Red).

Programa semanal en FM: Contragolpe (Facundo Pedrini, Tomás Trape y Mauricio Vera, Radio Con Vos); Dexter 107.9 (Federico “Dexter” Wiemeyer, El Observador); Dicen que dicen (Alberto Lotuf, Radio Con Vos); El buen modo (Virginia Lago, La 2x4).

Programa deportivo: Fútbol 910 (Juan Carlos “Toti” Pasman, La Red); No veo la hora (Ariel Senosiain, DSports); Súper Mitre deportivo (Gabriel Anello, Mitre); Un buen domingo (Walter Nelson, La Red).

Programa musical en AM: La trama celeste (Alfredo Rosso, La 750); Ni se te ocurra contarlo (Marcela Labarca, Mitre); Qué noche Teté (Teté Coustarot, Radio 10); Soy Nacional (Sandra Mihanovich, Nacional).

Programa musical en FM: Aspen Club (Aspen); La tarde (Susana Fernández Iogha, Disney); La noche Blue (María Paula Saborido, Radio Blue).

Programa cultural o educativo: Al infinito y más allá (Nora Bar, El Destape Radio); Cultura Nacional (Daniela Pantano, Nacional); Después de todo (Gustavo Campana, AM 750); El ojo del arte (María Paula Zacharías, Rivadavia).

Programa agropecuario: Bichos de campo (Nicolás Razzetti, Belgrano); La hora del campo (Alejandro Cánepa, Continental); Mitre y el campo (Carlos Lencina, Mitre).

Labor periodística femenina: María O’Donnell (De acá en más, Urbana Play); Nuria Am (Nuria A.M., Del Plata); Rosario Ayerdi (De vuelta, Radio 10).

Labor periodística masculina: Alejandro Bercovich (Pasaron cosas, Radio Con Vos); Eduardo Feinmann (Alguien tiene que decirlo, Mitre); Ernesto Tenembaum (¿Y ahora quién podrá ayudarnos?, Radio Con Vos); Gustavo Sylvestre (Mañana Sylvestre, Radio 10); Jorge Rial (Argenzuela, Radio 10).

Labor en conducción femenina: Lizy Tagliani (Arriba bebé, Pop Radio); María Isabel Sánchez (Encendidos en la tarde, Mitre); Naanim Timoyko (Modotango.ar, La 2x4); Yanina Latorre (Yanina 107.9, El Observador).

Labor en conducción masculina: Andy Kusnetzoff (Perros de la calle, Urbana Play); Guido Kaczka (No está todo dicho, La 100); Guillermo Stronati (Tierra adentro, Nacional); Paulo Vilouta (Vilouta 910, La Red).

Labor periodística deportiva: Federico Bulos (Fútbol Continental, Continental); Hugo Balassone (Un buen momento, La Red); Magdalena “Magui” Aicega (¿Quién paga la fiesta?, Rock and Pop).

Labor humorística: Nacho Bulián (Volviendo a casa y Nuestra mañana, Mitre); Nahuel Prado (Pasaron cosas, Radio Con Vos); Pachu Peña (Re tarde, Pop); Patricio “Pato” Benegas (Ventura Show 1030 y Mesa chica, Del Plata).

Servicio informativo: La Red Informativa (La Red); Mitre informa primero (Radio Mitre); Radio 10 - Siempre noticias (Radio 10); Radionoticias Del Plata (Del Plata); Rotativo del aire (Rivadavia).

Labor en locución femenina: Alejandra Salas (Todo queda en casa y No está todo dicho, La 100); Gigi Ribaloff (Mucha Radio); Marcela Giorgi (Sábado tempranísimo, Mitre).

Labor en locución masculina: Bebe Sanzo (El club del Moro, La 100); Mario Portugal (Rivadavia); Sebastián Bresler (Mitre).

Relator deportivo: Daniel Mollo (Boca de selección, Del Plata); Gabriel Anello (Mitre); Leonardo Gentili (La Red).

Mejor labor en producción: Karina Labraña (Alguien tiene que decirlo, Mitre); Lucas Colautti (Mañana Sylvestre, Radio 10); Pablo Benvenutti (El club del Moro, La 100); Florencia Verdaguer (Mesa chica, Del Plata).

Mejor labor en operación: Alejandro Chule (Sarasa, La 100); Gabriel Marsili (Los 40); Guillermo Bidondo (El club del Moro, La 100).

Labor en musicalización: Delta Music Team (Delta); Javier Fábregas (Aspen y Radio 10); José Luis De Dios (Nacional Folklórica); Leo Rodríguez (LN+ Música 104.9).

Movilero: Alan Zurita (Mitre informa primero, Mitre); Mercedes Ninci (Mitre informa primero, Mitre); Rosario Bigozzi (La Red).

Columnista de espectáculos: Andrea Rincón (¿Quién paga la fiesta?, Rock and Pop); Marcela Tauro (No está todo dicho y El club del Moro, La 100); Tamara Pettinato (¿Y ahora quién podrá ayudarnos?, Radio Con Vos).

Columnista político: Mariel Di Lenarda (Nuestra mañana, Mitre); Nacho Girón (Vuelta y media, Urbana Play); Noelia Barral Grigera (¿Y ahora quién podrá ayudarnos?, Radio Con Vos).

Columnista económico: Alfredo Zaiat (El Destape Radio); Silvia Naishtat (¿Y ahora quién podrá ayudarnos?, Radio Con Vos); Willy Kohan (Rivadavia).

Columnista policial/judicial: Ariel Zak (Mañana Sylvestre, Radio 10); Gustavo Carabajal (El Observador); Hugo Alconada Mon (De acá en más, Urbana Play); Rodrigo Alegre (Nuestra mañana, Mitre).

La ceremonia del 21 de octubre reunirá a los nominados de las distintas emisoras para distinguir la producción radial de 2025. Con la transmisión en vivo por Infobae, los Martín Fierro volverán a poner en primer plano el trabajo de conductores, periodistas, productores, operadores y equipos que forman parte de la radio argentina.