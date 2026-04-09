Mateo Pintor y un debut oficial que recorre su historia musical

Hay momentos que marcan un antes y un después, y para Mateo Pintor tiene fecha y lugar: viernes 10 de abril en la Sala Auditórium del Teatro del Bicentenario . Tras su enriquecedor paso por La Voz Argentina , el joven intérprete dará su primer show en San Juan y, como subrayó, será el primer espectáculo integral de su vida.

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La propuesta, que no por nada bautizó “Emociones” y que ha demandado más de dos meses de ensayos intensivos y una producción meticulosa, busca despojarse de las etiquetas. Aunque San Juan lo reconoce como una de las voces emergentes del folclore, Mateo siente que este es el escenario ideal para mostrar también las otras capas de esa identidad artística que fue forjando desde pequeño.

"Este espectáculo es una historia que recorrerá distintos géneros musicales. Más que nada cuenta mi historia musical desde un inicio hasta mi actualidad" , explicó a DIARIO DE CUYO con el entusiasmo de quien está a punto de abrir las puertas de su casa, de par en par.

Noche especial si las hay para Mateo, en este debut no estará solo. Lo acompañarán artistas invitados , entre ellos algunos más especiales como Mario Navarrete, quien fue su profesor de guitarra; el cantante Nicolás Olivieri, otro ex participante de La Voz; y el profesor y bailarín de tango Federico Heredia.

La relación de Mateo con la música no nació en un estudio de televisión, sino entre el aroma a brasas y el bullicio de las peñas. Criado en la emblemática Parrilla Manolo , propiedad de su tío, el cantante absorbió la esencia del cancionero popular desde la cuna.

"Me crié en un ambiente de folclore. Vi a un millón de artistas pasar por ahí desde chiquito y mi tío me subía al escenario", recordó Mateo, subrayando que su destino parecía estar marcado por esas primeras experiencias frente al público.

A los seis años, su abuelo Paco le regaló lo que sería su mejor herramienta: el estudio formal. Fue de la mano del profesor Mario Navarrete con quien aprendió a dominar la guitarra. "Junto a él aprendí a tocar durante casi nueve años. Recorrí un montón de escenarios y concursos juntos", afirmó Mateo.

Ese recorrido inicial lo llevó, con apenas 13 años, a grabar su primer disco independiente, "Cumpliendo Sueños", que llegó a venderse por completo durante una gira por Salta, en lugares míticos como el boliche de Balderrama. Sin embargo, el gran salto a la masividad llegó en 2025, cuando el casting de La Voz recaló en San Juan y su vida dio un giro de 180 grados.

La Voz Argentina

El paso por el reality nacional no solo le dio popularidad, sino una disciplina que hoy aplica en su propio proyecto. Para participar, Mateo tuvo que mudarse a Buenos Aires durante cinco meses, poniendo en pausa sus estudios de Licenciatura en Ciencias de la Computación. "Fue muy difícil, pero me ayudó un montón en cuanto a aprendizaje, a cómo pararme en un escenario. Y me dio la visibilidad que necesitaba para que la gente me conociera", reconoció.

Al regresar a su provincia, las puertas se abrieron: presentaciones con la Camerata San Juan, el escenario mayor de la Fiesta Nacional del Sol y festivales departamentales. Pero faltaba el desafío personal.

"Es la primera vez en mi vida que hago un espectáculo propio, por eso lleva tanto trabajo. Le he puesto todo el corazón", aseguró Pintor, quien busca capitalizar esa "vidriera nacional" que fue la televisión para cimentar una carrera con peso propio, que desea extender fuera de los límites provinciales.

Folclore y mucho más

El show del viernes promete sorpresas para quienes creen conocer su repertorio. Mateo ha estructurado el concierto de forma cronológica y lo llamativo será el bloque dedicado a géneros que, hasta ahora, solo habitaban en su intimidad.

"Tendré una parte más íntima en la que voy a interpretar unos tangos, también boleros, algo fuera de lo que es el folclore tradicional que suelo hacer. Son géneros con los que siempre me he sentido identificado, pero no me había animado a hacerlos en vivo", reveló.

Esta faceta es lo que define no solo el espíritu personal, casi biográfico, del espectáculo, sino también la “buena madera” y el compromiso de Mateo Pintor, que pasa de ser "el chico de La Voz" a un artista emergente sólido y con proyección.

Tomá nota:

Show: “Emociones”, de Mateo Pintor

Días: Viernes 10 de abril

Hora: 22:00 h

Lugar: Sala Auditórium del Teatro del Bicentenario

Entradas: $15.000, en boletería y tuentrada.com