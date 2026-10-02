"Messi y los Gigantes": así es el primer avance de la nueva serie animada de fantasía de Disney+

La plataforma Disney+ dio a conocer el primer adelanto oficial de “Messi y los Gigantes”, la esperada serie animada de fantasía y deporte que cuenta con el propio Lionel Messi como productor ejecutivo.

Messi ya está en casa: llegó antes de lo previsto para su despedida de la Selección

El anuncio y la proyección del avance se llevaron a cabo durante un panel especial en la San Diego Comic-Con Málaga, en España, espacio en el que los responsables de la producción compartieron los primeros detalles sobre el universo narrativo, los personajes y la propuesta musical que acompañará la historia.

La trama sigue los pasos de Leo, un niño de 12 años que queda atrapado de imprevisto en una realidad alternativa gobernada por imponentes gigantes. Para poder regresar a su hogar y restaurar los reinos fracturados de Iko, el protagonista deberá superar exigentes desafíos a través de batallas y competencias inspiradas en el fútbol.

Sin embargo, el camino no será sencillo: a diferencia de los nativos de ese extraño mundo, Leo no cuenta con poderes mágicos para potenciar su juego. Por esta razón, el joven héroe deberá apelar exclusivamente a sus propias habilidades, el trabajo en equipo y una férrea determinación para salir adelante.

"La serie combina la fantasía y el deporte en una aventura centrada en la perseverancia, la superación personal y la importancia de creer en uno mismo", destacaron desde la producción.

Detalles técnicos y musicales de la producción

El proyecto cuenta con un fuerte sello internacional y talento de primer nivel. La animación corre por cuenta de Atlantis Animation, mientras que la producción ejecutiva reúne a figuras de Sony Pictures Television y al propio entorno del astro argentino —incluyendo a Lionel Messi Cuccittini y Jorge Messi Pérez—.

Durante la presentación en Málaga se confirmó además que el tráiler oficial incluye el adelanto de la canción “Vamos, Vamos, Vamos”, interpretada por el artista argentino Luck Ra, y se reveló que el actor Milo Burgess-Webb será el encargado de ponerle voz al protagonista de la historia.

Con un lanzamiento global previsto para el 2027, la serie busca expandir la figura del capitán de la Selección hacia las nuevas generaciones a través de un formato que vincula la pasión por el deporte con valores universales de resiliencia y comunidad.