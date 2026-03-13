Hace no tanto estaba en películas Marvel y rozó el Oscar, y ahora está en la calle.

Mickey Rourke está en la ruina: "Decidí no pagar el alquiler, y no fue una decisión que tomara a la ligera"

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Hace unos meses, el equipo de Mickey Rourke pidió dinero a los fans para que el actor no fuera sacado de su casa en Los Angeles. La gente, obviamente, quiso ayudar a uno de sus actores favoritos, y se recaudaron más de 100.000 dólares mediante GoFundMe... que Rourke pasó a rechazar inmediatamente, llamando al proceso "humillante y vergonzoso".

Rourke, en enero de este año, afirmó en un vídeo que "no le pediría nunca un centavo a extraños o fans. Ese no es mi estilo. Preguntadle a cualquiera que me conozca. Si alguien me ha dado, dicen que hasta 100.000 dólares... No voy a coger un puto centavo de nadie". Ayer fue, efectivamente, desahuciado de su casa, a pesar de que la decisión de no seguir pagando el alquiler fue, aparentemente, del propio Rourke, que envió unas declaraciones a medios como LA Times.

"No pagar el alquiler no fue una decisión que tomara a la ligera. Simplemente no podía seguir pagando por una casa que estaba en unas condiciones tan pobres tras tantos intentos de que se corrigieran estos problemas". Tal y como afirma el protagonista de 'El luchador', tenía pegas a las que el nuevo casero decidió no hacer caso. Su manera de protestar fue dejar de pagar, y las consecuencias... bueno, pues las estamos viendo ahora. "Dije que no pagaría el alquiler porque hay ratas, hay ratones, el suelo está podrido, en una bañera no hay agua...", afirmó en su día.