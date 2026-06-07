    • 7 de junio de 2026 - 09:42

    Miles de fanáticos despiden al Indio Solari en Avellaneda: vigilia, emoción y un operativo especial

    La despedida pública al Indio Solari comenzó este domingo en Avellaneda, donde miles de seguidores se acercan al Microestadio Gatica para darle el último adiós.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Miles de fanáticos del rock argentino se congregan este domingo en Villa Domínico, partido de Avellaneda, para despedir a Carlos Alberto "Indio Solari", una de las figuras más influyentes de la música nacional. Desde la noche del sábado, cientos de seguidores realizaron una vigilia frente al predio municipal, en una postal marcada por canciones, banderas, tatuajes y el espíritu ricotero que acompañó durante décadas al artista.

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    La despedida se desarrolla en el Microestadio Gatica, ubicado dentro del Parque Los Derechos del Trabajador. El ingreso de fanáticos comenzó a organizarse desde las primeras horas de la mañana y las autoridades montaron un importante operativo de seguridad para ordenar la circulación y garantizar el desarrollo de la ceremonia. Según trascendió, no se fijó un horario estricto para el cierre del velorio y no se descarta que las actividades se extiendan más allá de este domingo.

    despedida indio solari

    La muerte del Indio Solari fue confirmada el viernes 5 de junio. El músico tenía 77 años y fue encontrado sin vida en su vivienda de Parque Leloir, en el partido bonaerense de Ituzaingó. Los resultados preliminares de la autopsia determinaron que sufrió un accidente cerebrovascular (ACV) hemorrágico y descartaron que hubiera fallecido por ahogamiento.

    Solari dejó una huella imborrable en la cultura popular argentina. Como líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota construyó uno de los fenómenos musicales más importantes del país, mientras que su etapa junto a Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado consolidó un legado que trascendió generaciones. Su fallecimiento provocó una ola de homenajes en distintos puntos de Argentina y una masiva expresión de dolor entre artistas, dirigentes y seguidores.

    Este domingo, ese vínculo único entre el músico y su público vuelve a quedar reflejado en Avellaneda, donde miles de personas llegan para despedir a quien fue, para muchos, mucho más que un cantante: un símbolo del rock nacional.

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