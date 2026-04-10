Mon Laferte pone música en "La Casa de los Espíritus"

La aclamada cantante y compositora chilena-mexicana creó un tema exclusivo para la adaptación de Prime Video de la icónica novela de Isabel Allende.

El universo literario de Isabel Allende cobra una nueva dimensión sonora. Prime Video ha revelado "Nuestra Casa", la canción original compuesta por la multipremiada artista Mon Laferte, que servirá como tema principal para la esperada adaptación de La Casa de los Espíritus.

"Nuestra Casa" ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales, permitiendo a los seguidores sumergirse en la atmósfera de la familia Trueba semanas antes del estreno oficial. Con la sensibilidad que la caracteriza, Laferte ha creado una pieza exclusiva que busca capturar la esencia de una saga familiar que entrelaza la lucha de clases, la agitación política y el realismo mágico.

La serie, que representa la primera versión en español de esta icónica novela, llegará a la pantalla el próximo 29 de abril. Debutará con tres episodios, seguidos de lanzamientos semanales hasta completar la historia el 13 de mayo.

casa amazon Un estreno global de Prime Video La producción narra la historia de tres generaciones de mujeres: Clara, Blanca y Alba. El despliegue de talento incluye a figuras de renombre internacional como Alfonso Herrera, Dolores Fonzi y Nicole Wallace.

Bajo la producción ejecutiva de la propia Isabel Allende y Eva Longoria, junto a los showrunners Francisca Alegría, Fernanda Urrejola y Andrés Wood, la serie promete ser uno de los hitos televisivos del año.