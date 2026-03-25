Moria Casán tildó de "zorrita" a una joven y exitosa cantante argentina

En el ecosistema del espectáculo argentino, nada está oficialmente sentenciado hasta que Moria Casán desenfunda su "lengua karateka". El reciente quiebre de la amistad entre Tini Stoessel y Emilia Mernes —confirmado por un frío unfollow en redes— encontró en la diva ortomolecular a su jueza más ácida.

Ni Rodrigo de Paul ni Leandro Paredes: a qué jugador de Boca habría intentado conquistar Emilia Mernes

Fiel a su estilo, Moria no anduvo con rodeos al analizar la actitud de la novia de Duki: "Acá aparece una nueva 'zorrita' en el firmamento estelar, que sería Emilia", disparó la conductora sin filtros.

Lejos de ser un exabrupto improvisado, Moria aprovechó y reivindicó su autoría sobre el término, recordando que ella misma lo "inauguró" hace una década con Laurita Fernández . Con su icónica mezcla de ego y acidez, la One sentenció: "Me impresiona mi fama y mi vanguardia. Todo el mundo dice lo mismo que dije hace diez años", expresó la diva sobre el mote con el que describe a quien se mueve con astucia silenciosa a costa ajena.

¿Habrá respuesta o Mernes decidirá seguir cantando antes de enfrentar a la lengua más filosa de la televisión?

Del lío de las bailarinas a la Selección Argentina

Una de las versiones del conflicto entre las cantantes, la que tomó Moria, es que Tini habría "cedido" a sus dos mejores bailarinas para el mp3 Tour de Emilia, pero cuando la ex Violetta solicitó el regreso de su staff para retomar ensayos... ¿Cual fue la respuesta de la producción de Mernes? Un "visto" clavado y la permanencia de las bailarinas en la gira de la entrerriana.

Fue ante esta falta de "códigos" —comparada en el panel de La mañana con Moria con un préstamo de jugadores entre Messi y Neymar—, que Casán no tardó en aplicar su particular taxonomía estelar.

Pero para otros, el "unfollow" se remonta al vestuario de la Selección Argentina: al parecer, Emilia Mernes no logra encajar en el círculo de las "Mujeres de la Scaloneta".

Aunque su éxito es indiscutible, los rumores sugieren que varias esposas de los jugadores de la Albiceleste mantienen una distancia prudencial con la entrerriana. No se trata solo de redes sociales, sería una cuestión de "códigos" y química grupal que, según dicen, ella no habría logrado superar.