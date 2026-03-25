Se viralizó un chat de la cantante con un jugador de selección, y contaron de quién se trata. Se la había vinculado con Leandro Paredes.

Ni Rodrigo de Paul ni Leandro Paredes: a qué jugador de Boca habría intentado conquistar Emilia Mernes

El pasado de Emilia Mernes está más presente que nunca, y en medio de la polémica por su pelea con Tini Stoessel se viralizó un viejo chat con un futbolista, que no es ni Rodrigo de Paul ni Leandro Paredes.

“No se la pases a nadie”, habría pedido Emilia al pasarle una foto en la que se reflejaba sexy en el espejo de un baño a un jugador de Boca.

La reacción del crack fue visceral: “¡Mi amor! ¿¡Sabés cómo te doy!? ¿Cuándo me venís a ver a la Bombonera?”.

Es a raíz de ese diálogo que se especuló con Leandro Paredes, pero la propia Camila Galante, esposa del defensor de la Selección Argentina quien negó todo y hasta desmintió que Emilia haya ido provocativa a la fiesta de los campeones del mundo.

Quién es el jugador al que habría seducido Emilia Mernes Ante tanta confusión, Paula Varela contó que el futbolista en cuestión sería Andrés Cubas, un exjugador de Boca que fue participó de las juveniles de Argentina, pero que se definió por ser parte de la Selección de Paraguay.