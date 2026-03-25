    • 25 de marzo de 2026 - 18:31

    Ni Rodrigo de Paul ni Leandro Paredes: a qué jugador de Boca habría intentado conquistar Emilia Mernes

    Se viralizó un chat de la cantante con un jugador de selección, y contaron de quién se trata. Se la había vinculado con Leandro Paredes.

    Ni Rodrigo de Paul ni Leandro Paredes: a qué jugador de Boca habría intentado conquistar Emilia Mernes

    Ni Rodrigo de Paul ni Leandro Paredes: a qué jugador de Boca habría intentado conquistar Emilia Mernes

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Leé además

    La gran apuesta de Nintendo e Illumination para este año abrirá la cartelera de abril.

    Atentos fanáticos de Nintendo: Mario y sus amigos llegan a San Juan con Super Mario Galaxy
    Ricky Martin.

    Ricky Martin relanza "Vuelve" con Tini Stoessel y Los Ángeles Azules: así suena la icónica balada en modo cumbia

    “No se la pases a nadie”, habría pedido Emilia al pasarle una foto en la que se reflejaba sexy en el espejo de un baño a un jugador de Boca.

    La reacción del crack fue visceral: “¡Mi amor! ¿¡Sabés cómo te doy!? ¿Cuándo me venís a ver a la Bombonera?”.

    Es a raíz de ese diálogo que se especuló con Leandro Paredes, pero la propia Camila Galante, esposa del defensor de la Selección Argentina quien negó todo y hasta desmintió que Emilia haya ido provocativa a la fiesta de los campeones del mundo.

    Quién es el jugador al que habría seducido Emilia Mernes

    Ante tanta confusión, Paula Varela contó que el futbolista en cuestión sería Andrés Cubas, un exjugador de Boca que fue participó de las juveniles de Argentina, pero que se definió por ser parte de la Selección de Paraguay.

    El detalle es que el coqueteo es de 2017, en caso de haberse producido, cuando ambos eran jóvenes sin compromisos.

    En la actualidad, Andrés Cubas juega en el Vancouver Whitecaps FC y es padre de un niño, mientras que Emilia Mernes está en pareja con Duki.

    Los chats de Emilia Mernes con el futbolista de Boca

    image
    image
    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    quien es a.chal, el nuevo fenomeno musical, creador del exito viral chologante

    Quién es A.Chal, el nuevo fenómeno musical, creador del éxito viral Chologante

    Gastón Seminara le dio a su álbum un tono introspectivo y sello artesanal

    Xero: el nuevo disco del artista sanjuanino Gastón Seminara ya tiene fecha de estreno

    BTS a full: con apenas días de diferencia, los abanderados del K-Pop metieron concierto de reencuentro  y documental. 

    BTS - El regreso: toda la intimidad del reencuentro llega a Netflix el viernes 27 de marzo

    paula torres, la actriz que encontro en la costura una pasion, y hoy es una de las 8 personas que se forman en vestuario teatral en el teatro colon

    Paula Torres, la actriz que encontró en la costura una pasión, y hoy es una de las 8 personas que se forman en vestuario teatral en el Teatro Colón