Murió Felipe Staiti, histórico guitarrista de los Enanitos Verdes

Felipe Staiti falleció a los 64 años en Mendoza. Fue fundador de Enanitos Verdes y una figura clave del rock argentino y latinoamericano.

El fallecimiento de Felipe Staiti y su legado en el rock argentino y latinoamericano generó conmoción: murió a los 64 años en Mendoza, donde permanecía internado. El histórico músico fue guitarrista y fundador de Enanitos Verdes, una de las bandas más influyentes del rock en español.

Una figura clave del rock argentino Staiti falleció este lunes en el Hospital Italiano de Mendoza, tras haber sido ingresado por complicaciones de salud. La noticia fue confirmada por autoridades culturales y rápidamente generó repercusión en todo el país.

Fundador de la banda en 1979 junto a Marciano Cantero y Daniel Piccolo, fue protagonista de una historia musical que marcó a generaciones. Su talento como guitarrista y compositor lo convirtió en un referente indiscutido del rock latinoamericano.

El legado de Enanitos Verdes Con Enanitos Verdes, Staiti fue parte de la creación de clásicos como “Lamento Boliviano” y “La muralla verde”, canciones que trascendieron fronteras y siguen vigentes en la cultura popular.

Tras la muerte de Marciano Cantero en 2022, asumió un rol central dentro del grupo, convirtiéndose en una de las figuras principales para sostener el legado de la banda en escenarios de toda América.