    • 13 de abril de 2026 - 23:46

    Murió Felipe Staiti, histórico guitarrista de los Enanitos Verdes

    Felipe Staiti falleció a los 64 años en Mendoza. Fue fundador de Enanitos Verdes y una figura clave del rock argentino y latinoamericano.

    image
    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El fallecimiento de Felipe Staiti y su legado en el rock argentino y latinoamericano generó conmoción: murió a los 64 años en Mendoza, donde permanecía internado. El histórico músico fue guitarrista y fundador de Enanitos Verdes, una de las bandas más influyentes del rock en español.

    Leé además

    Casi tres años de trabajo demandó esta obra, que llegará por primera vez a la provincia.

    Teatro de sombras en San Juan: llega la premiada "Fuera de este mundo"

    Por Estela Ruiz M.
    El taller de cómic y manga tratará temas como figura humana, diseño de personajes y storyboard.

    El arte del cómic y el manga se aprende en la Dirección de Bibliotecas Populares

    Por Redacción Diario de Cuyo

    Una figura clave del rock argentino

    Staiti falleció este lunes en el Hospital Italiano de Mendoza, tras haber sido ingresado por complicaciones de salud. La noticia fue confirmada por autoridades culturales y rápidamente generó repercusión en todo el país.

    Fundador de la banda en 1979 junto a Marciano Cantero y Daniel Piccolo, fue protagonista de una historia musical que marcó a generaciones. Su talento como guitarrista y compositor lo convirtió en un referente indiscutido del rock latinoamericano.

    El legado de Enanitos Verdes

    Con Enanitos Verdes, Staiti fue parte de la creación de clásicos como “Lamento Boliviano” y “La muralla verde”, canciones que trascendieron fronteras y siguen vigentes en la cultura popular.

    Tras la muerte de Marciano Cantero en 2022, asumió un rol central dentro del grupo, convirtiéndose en una de las figuras principales para sostener el legado de la banda en escenarios de toda América.

    Dolor en Mendoza y en la música

    La muerte del músico provocó una fuerte conmoción, especialmente en Mendoza, donde era considerado una figura emblemática. Desde el ámbito cultural destacaron su trayectoria y su aporte a la identidad musical de la provincia.

    Con su partida, el rock argentino pierde a uno de sus grandes exponentes. Sin embargo, su obra y su influencia permanecerán como parte fundamental de la historia del rock en español.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

     Emi Voiro

    La comunidad artística sanjuanina unida por Emi Voiro: tras la cirugía, realizan una rifa para reunir fondos

    Por Redacción Diario de Cuyo
    difunta, el nuevo proyecto que estrenara en san juan busca bailarines: los detalles de la convocatoria que pagara por danzar

    "Difunta", el nuevo proyecto que estrenará en San Juan busca bailarines: los detalles de la convocatoria que pagará por danzar

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Una figura de la televisión que cambia d ecanal.

    Shock por la conocida periodista que cambia de canal

    Gran Hermano.

    Gran Hermano: estos son los que se salvaron de la placa de nominados

    Por Redacción Diario de Cuyo