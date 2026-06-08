    • 8 de junio de 2026 - 08:21

    Murió la actriz María Rosa Fugazot

    La actriz, comediante, cantante y ex vedette argentina tenía 83 años.

    Murió la actriz María Rosa Fugazot.

    Murió la actriz María Rosa Fugazot.

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    El mundo del espectáculo argentino atraviesa una jornada de profundo dolor. La actriz María Rosa Fugazot murió este lunes a los 83 años, según confirmó la Asociación Argentina de Actores.

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    Fugazot desarrolló una carrera de más de seis décadas en el teatro, el cine y la televisión, convirtiéndose en una de las artistas más reconocidas y versátiles del país. Nacida el 20 de diciembre de 1942, fue hija de los artistas Roberto Fugazot y María Esther Gamas, y desde muy joven se vinculó con los escenarios.

    A lo largo de su trayectoria participó en recordados ciclos televisivos, obras teatrales y producciones cinematográficas. Integró elencos de programas emblemáticos como el programa humorístico Operación Ja-Já y compartió escena con grandes figuras de la cultura popular argentina.

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    Mar&iacute;a Rosa Fugazot.

    María Rosa Fugazot.

    En los últimos años continuó ligada a la actividad artística, especialmente al teatro. Su fallecimiento se produce apenas un año después de una de las pérdidas más duras de su vida: la muerte de su hijo, el actor y director René Bertrand, ocurrida en junio de 2025. Tras ese golpe, la actriz había brindado varias entrevistas en las que habló del difícil proceso de duelo que atravesaba.

    La noticia generó una inmediata repercusión entre colegas, productores y seguidores, quienes comenzaron a expresar su pesar en redes sociales y distintos ámbitos del espectáculo. Con su partida, Argentina despide a una artista que dejó una huella imborrable en la televisión, el teatro de revista y la comedia nacional.

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