Murió la actriz María Rosa Fugazot.

El mundo del espectáculo argentino atraviesa una jornada de profundo dolor. La actriz María Rosa Fugazot murió este lunes a los 83 años, según confirmó la Asociación Argentina de Actores.

Fugazot desarrolló una carrera de más de seis décadas en el teatro, el cine y la televisión, convirtiéndose en una de las artistas más reconocidas y versátiles del país. Nacida el 20 de diciembre de 1942, fue hija de los artistas Roberto Fugazot y María Esther Gamas, y desde muy joven se vinculó con los escenarios.

A lo largo de su trayectoria participó en recordados ciclos televisivos, obras teatrales y producciones cinematográficas. Integró elencos de programas emblemáticos como el programa humorístico Operación Ja-Já y compartió escena con grandes figuras de la cultura popular argentina.

image María Rosa Fugazot.

En los últimos años continuó ligada a la actividad artística, especialmente al teatro. Su fallecimiento se produce apenas un año después de una de las pérdidas más duras de su vida: la muerte de su hijo, el actor y director René Bertrand, ocurrida en junio de 2025. Tras ese golpe, la actriz había brindado varias entrevistas en las que habló del difícil proceso de duelo que atravesaba.