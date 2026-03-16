Murió un reconocido y querido actor de Volver al futuro

Falleció a los 89 años, luego de una larga y emblemática carrera en el género “Western”.

Se trata del actor estadounidense Matt Clark, quién dio vida a un querido personaje de la icónica trilogía “Volver al Futuro”. El intérprete falleció este domingo en su casa de Austin, Texas, a los 89 años. Su carrera quedó ligada principalmente al género Western, aunque tuvo su auge en la tercera parte del film protagonizado por Michael J. Fox (Marty McFly).

GettyImages-491098247-e1773677470917 La muerte de Matt Clark a los 89 años La familia de Matt Clark dio a conocer la triste noticia a través de los medios TMZ y Variety. Además, según relató su esposa, la muerte del actor habría ocurrido por una serie de complicaciones que derivaron de una cirugía de espalda.

El medio TMZ, reveló que desde el entorno privado expresaron que “era un actor de pura cepa que amaba y respetaba su profesión. No le interesaban las estrellas ni la fama. Le impresionaba trabajar con gente buena que amaba a sus familias. Se sentía afortunado por su carrera y murió como vivió, a su manera”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/doctorfrusna/status/2033629978374418440&partner=&hide_thread=false Fantástico secundario de westerns clásicos como "El juez de la horca", "Las aventuras de Jeremiah Johnson", "Pat Garrett y Billy el Niño" o "El fuera de la ley"...

...aunque muchos le recordarán por sus resucitamuertos de "Regreso al futuro parte III"



MATT CLARK (1936-2026) pic.twitter.com/TCDhEpEIqn — Doctor Frusna (@doctorfrusna) March 16, 2026 La carrera actoral de Matt Clark Matt Clark nació el 25 de noviembre del año 1936 en Washington, Estados Unidos, y desde muy joven que se dedica a la actuación. Tal carrera pudo desarrollarla una vez que concluyó su servicio en el Ejército de los Estados Unidos, tras dos años. Al volver del servicio, se preparó en la Universidad George Washington y, desde entonces, la actuación representaba el eje de su vida.

Principalmente, a Clark se lo conoció por sus papeles en películas de cowboy. Una vez que el género se modificó durante la década del 60, la estrella de Hollywood comenzó a encarnar roles de los villanos y en pocas ocasiones dejó de lado ese papel. Trabajó con grandes figuras de ese género como Clint Eastwood y John Wayne.