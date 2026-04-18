Murió una estrella del cine francés tras un trágico accidente en una piscina de lujo

La actriz francesa Nadia Farès murió a los 57 años tras permanecer una semana en coma , luego de ser hallada inconsciente en la piscina de un exclusivo club deportivo en París. La noticia fue confirmada el viernes 17 de abril por sus hijas, quienes pidieron respeto y discreción durante el duelo.

De acuerdo con información de AFP, la intérprete, nacida en Marrakech en 1968, sufrió un desvanecimiento por un “incidente cardíaco” el pasado 11 de abril mientras nadaba en un club privado del distrito 9 de la capital francesa.

Según declaraciones de testigos a Le Parisien, Farès habría soltado repentinamente la tabla con la que estaba nadando y se sumergió . Cuando otros nadadores se percataron que no había salido a la superficie, ya habían pasado entre tres y cuatro minutos.

Farès fue rescatada del fondo de la piscina y recibió masaje cardiaco antes de que llegara la ambulancia que la trasladó al hospital Pitié-Salpêtrière. Ahí, el personal de salud logró reanimarla, pero quedó en coma inducido hasta su fallecimiento.

Las autoridades abrieron una investigación por el incidente, pero por el momento no se constató alguna infracción.

El adiós de sus hijas

La muerte de Nadia Farès fue informada por sus hijas, Cylia y Shana Chasman con un mensaje conjunto a la agencia AFP: “Con una inmensa tristeza anunciamos este viernes el fallecimiento de Nadia Farès. Francia ha perdido a una gran artista, pero para nosotras, ante todo, es a una madre a quien acabamos de perder”.

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En redes sociales, Cylia Chasman compartió un extenso homenaje. “Mamá. Este es un dolor que nunca superaré. Cada día me despierto y rezo para que esto sea una pesadilla y que sigas con nosotros”, escribió. “El sábado estábamos al teléfono y me dijiste que no tenías miedo a la muerte, y yo respondí que tenía miedo de tu muerte. Y al día siguiente el universo decidió que era tu momento”.

“Sé que luchaste con todas tus fuerzas por tus hijos. Gracias por luchar, gracias por darme la vida, gracias por cada recuerdo”, expresó en su emotivo mensaje. “Descansa en paz, mamá. Sé mi ángel para siempre. Lo necesito”.