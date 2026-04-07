    • 7 de abril de 2026 - 12:14

    Nico de Tracy llega a San Juan con su nuevo show de stand up 'PURGA': cuándo se presenta y cómo comprar las entradas

    El comediante viene con todo su repertorio.

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    En 2026, Nico de Tracy presenta PURGA en San Juan, su cuarto unipersonal de stand up. PURGA es un espectáculo construido a lo largo de dos años de funciones en bares de Capital Federal y el conurbano bonaerense. En este show el comediante aborda temas como sus inicios en el stand up, la paternidad y la crianza, experiencias personales oscuras y situaciones crudas de la vida cotidiana, logrando un relato ágil, honesto y deliberadamente incómodo.

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    Nico de Tracy es uno de los comediantes de stand up más consolidados de la Argentina. Con más de diez años de trayectoria, se convirtió en una referencia de la escena local gracias a su mirada filosa sobre lo cotidiano, su relato personal y una fuerte conexión con el público. Tras su primer unipersonal Desubicado, estrenó Artesanal y en 2022 presentó Crónico, espectáculo con el que realizó una extensa gira nacional e internacional.

    En paralelo, desde 2019 estrena semanalmente su Vlog de Stand Up en YouTube, donde comparte fragmentos de sus shows, interacciones con el público y un registro constante de la vida en gira. En 2020 lanzó el ciclo Anécdotas, junto a Conrado Ares, Cristian Condomí y Juampi Carbonetti, y el podcast Aislados, junto a Luciano Mellera, Lucas Lauriente y Nanutria, formato que también tuvo exitosas presentaciones teatrales.

    Como actor, participó en las películas Una noche de amor (2016), dirigida por Hernán Guerschuny, y El ciudadano ilustre (2016), de Mariano Cohn y Gastón Duprat.

    PURGA condensa todo ese recorrido en un show directo y sin correcciones, donde el humor funciona como forma de exposición y descarga. Lo personal, lo incómodo y lo cotidiano se presentan sin suavizar, con la risa como único filtro, en un espectáculo probado en escena, pensado para reír, incomodar y salir del teatro un poco más liviano.

    LO QUE TENÉS QUE SABER DE SU PRESENTACIÓN EN SAN JUAN

    • Día: sábado 11 de Abril
    • Hora: 21:00 hs
    • Lugar: Cine Teatro Municipal
    • Entrada General: $33.000
    • Dónde comprar las entradas: entradaweb.com.ar
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