Nito Artaza: "A veces los gobiernos se cuidan más de los chistes que de las cosas serias"

La histórica dupla que marcó una era en el teatro de revista nacional, Artaza-Cherutti, regresará pronto a San Juan, con su nuevo espectáculo "Toy de Gira" . Antes de su arribo al Cine Teatro Municipal de la Capital - el 26 de marzo -, Nito Artaza dialogó con DIARIO DE CUYO .

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El humorista habló de su vínculo con Miguel Ángel Cherutti, desde la amistad que superó conflictos mediáticos hasta la vigencia de una fórmula que cumple más de tres décadas. Además, abordó el contexto político actual, del que se nutre el show que despliegan en escena, incluidas varias figuras del ambiente, desde Menem al actual presidente Javier Milei. El humor en la televisión, sus ganas de producir e incluso los temas del corazón y la exposición pública, también pasaron por la charla con Artaza.

— ¿Qué es lo que trae esta nueva reunión con Miguel Ángel Cherutti?

— Iremos con un espectáculo que tiene mucha actualidad y, por supuesto, tiene canciones, tiene tango y mucha presencia de monólogos. Es un show de dos artistas que llevamos más de 30 años trabajando juntos; somos la unión de dos individualidades. De vez en cuando nos juntamos para despuntar el vicio, como se dice vulgarmente . Es un show casi más intimista, con canciones que emocionan y una participación interactiva con el público.

— ¿Cómo es el reencuentro a esta altura de sus vidas y carreras?

— Para mí es una emoción porque ya tenemos una carrera hecha. A Miguel lo considero un hermano, hay un afecto que se ve arriba del escenario. Este verano estuvimos en Mar del Plata, en teatros distintos, pero pasábamos el día juntos en la playa o cenando. Nos gusta trabajar juntos y hacer reír; el público percibe esa generosidad entre nosotros.

A Miguel lo considero un hermano, hay un afecto que se ve arriba del escenario. A Miguel lo considero un hermano, hay un afecto que se ve arriba del escenario.

— ¿Quedaron atrás esos "problemitas" que los separaron hace años?— Sí, totalmente superados. En aquel momento fue más una pelea mediática entre productores. Nosotros decidimos mantener cada uno su show para no ser solo "un dúo", para trabajar con otros artistas también. Pero hoy estamos en una armonía total.

dos Nito Artaza y Miguel Ángel Cherutti, más de 30 años compartiendo escenarios

El humor en tiempos de crisis y redes sociales

— ¿Hay lugar en esta Argentina actual para el humor? No se ve tanto como en otras épocas ¿O sí?

— Hace falta, el humor hace falta así como hace falta ficción para que los actores trabajen. Hoy las producciones se han vuelto más un negocio de repetir o comprar afuera. Pero la risa es esperanza. El mejor piropo que me pueden decir en la calle es: "Nito, gracias por hacernos reír". Metemos a la gente en un túnel de una hora y media donde solo disfrutan y se ríen; es como un placebo necesario.

— El consumo cambió, hoy el humor parece pasar más por el celular que por la tele...

— Hay un hábito nuevo debido a la tecnología. Yo mismo he producido a varios YouTubers que llenan teatros. Pero el teatro en vivo te da una emoción y una sensación que no te da el celular. A mí me encantaría en el futuro dedicarme más a producir y dirigir talentos jóvenes; siempre hemos dado lugar a figuras nuevas en nuestros espectáculos.

El teatro en vivo te da una emoción y una sensación que no te da el celular El teatro en vivo te da una emoción y una sensación que no te da el celular

La política y el "personaje" Milei

— ¿Cómo se hace humor político, siendo político y humorista? ¿Se baja línea?

— Yo tengo mi doble función: soy un actor y productor que hace política, pero arriba del escenario no lo mezclo, ahí reparto para todos. El humorista tiene la misión de interpelar al poder; si hacés imitaciones inofensivas, no causan gracia. Usamos la ironía, pero nunca la agresión, porque si no deja de ser humor y se convierte en otra cosa…

Arriba del escenario no lo mezclo, ahí reparto para todos. El humorista tiene la misión de interpelar al poder Arriba del escenario no lo mezclo, ahí reparto para todos. El humorista tiene la misión de interpelar al poder

— Igual, a más de uno no gustará la idea de estar representado en el show…

— A veces los gobiernos se cuidan más de los chistes que de las cosas serias, sean nacionales o provinciales ¿no?

— ¿Y cómo aparece la figura de Javier Milei en este espectáculo?

— ¡Miley es muy divertido! Está incorporado y Miguel también tiene sus nuevas figuras. Da mucha tela para cortar por su forma de ser, por cómo le habla al público y cómo encara su discurso. Es una de las novedades que llevamos a San Juan. Pero ojo, que tampoco puede faltar "el riojano" (Menem); aunque sea desde alguna parte del cielo, siempre aparece (dijo imitando su voz).

La ruptura con Cecilia Milone y la exposición

— Cómo lleva la exposición que alcanzó su separación de Cecilia Milone ¿Es la parte fea de la fama?

— Es casi inevitable. Yo guardo siempre lo mejor de las personas que han transitado conmigo el camino del amor. En el caso de mi última pareja, guardo una nostalgia hermosa, un momento realmente lindo, aun con dolor. Si no hay dolor, no es amor. Terminó con mucho dolor porque fueron muchos años de amor.

Si no hay dolor, no es amor. Terminó con mucho dolor porque fueron muchos años de amor. Si no hay dolor, no es amor. Terminó con mucho dolor porque fueron muchos años de amor.

— ¿Hay posibilidad de diálogo a futuro?

— Con casi todas mis exparejas tengo una relación de gran afecto, de gran cariño, son familia. Espero que algún día sea así con ella también, pero para eso hace falta tiempo. Le deseo lo mejor y que recupere su sonrisa.

— ¿Podrían compartir escena alguna vez? Es una gran artista…

— Eso ya no sé, va a difícil… Ella últimamente no quiere ni hablarme ni verme. Son esas cosas extrañas del amor: cuando hubo tanta pasión, a veces la única manera es pasar al odio para poder olvidar ese amor, para superarlo. Pero yo tengo mi conciencia tranquila; sé quién soy y sé que fue una historia de amor hermosa.

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“Toy de gira”: el nuevo show de Nito Artaza y Miguel Ángel Cherutti