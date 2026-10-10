"No te distraigas": Caile presenta su EP debut

El próximo sábado 17 de octubre , la agrupación sanjuanina Caile presentará oficialmente su primer EP titulado “No distraigas” en el Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson , prometiendo un espectáculo dinámico y conmovedor.

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El show ofrecerá un recorrido completo por el repertorio original del EP, junto con interpretaciones de grandes compositores sanjuaninos, argentinos y latinoamericanos. La propuesta contempla un despliegue estético de primer nivel con ambientación sensorial, diseño de luces, visuales y escenografía a cargo de un equipo profesional local.

Además de la música en vivo, los asistentes podrán disfrutar antes de la función de una puesta inmersiva y un espacio de sintonía en el foyer del Museo, pensado para sumergir al público en el universo conceptual de la banda.

La banda está conformada por Andrés Cantos (voz y guitarra), Matías Sánchez (guitarra y coros), Fabio Lemos (voz), Juanra Álvarez (batería) y Maxi Montero (bajo). En conjunto, proponen una relectura del folclore de Cuyo desde una estética contemporánea , abriendo el abanico sonoro hacia el rock, el pop y otros géneros de la canción latinoamericana.

“Hacemos un folclore cuyano de vanguardia. O sea, rescatamos el paisaje profundo de nuestras tonadas y cuecas, pero atravesado con un lenguaje más crudo, más rockero, más urbano, podría decirse. Es como la raíz de San Juan, conectada directamente con el pulso sonoro y visual de hoy, del ahora”, explicó a DIARIO DE CUYO Cantos, que, junto a Caile, han mostrado su madera en las distintas ediciones de su siempre convocante “Minga”.

La banda concibe este trabajo como la primera entrega de una propuesta más amplia, que se irá revelando por partes. “Es como un árbol. Primero, mostramos lo primero que se ve, el follaje. Luego iremos por las raíces, que ahí están. Porque puede sonar muy vanguardista, pero no deja de ser ni de sonar folclore”, aseguró.

Entre las composiciones del EP destacan obras inéditas de autoría propia como Zamba de tu piel, Alba azul, Secreto del alma y la colaboración especial con Chaco Andrada (líder de La Callejera) en Chacarera del candil.

Según Cantos, las particularidades y vivencias de cada uno de los miembros de la formación repercuten en esta visión que abrazó la banda: “Los integrantes de Caile somos chicos con una experiencia ya de más de 13, 15 años en distintos lugares. Todos traemos distintas facetas: yo soy muy tradicional, Maxi, que es el bajista, es muy rockero, Juanra toca de todo, el otro es más cuartetero… Bueno, hay una fusión muy bonita”, destacó el vocalista y guitarrista, antes de entrar al nombre que eligieron para su primera producción.

“El disco toma el nombre de una de las canciones. ‘No distraigas’ habla del ahora, del presente, de que hoy en día vivimos en un scrolleo permanente con la atención fragmentada en pantallas nada más. ‘No distraigas’ es nuestra propuesta para detener un poco eso, para parar ese reloj que va como muy de prisa. Queremos que la gente se desconecte un rato de esa vorágine y vuelva a habitar un poquito el presente”, explicó.

Una banda con proyección nacional

“Afortunadamente, hay mucha gente afuera interesada en este proyecto, así que tenemos todas las expectativas”, declaró Cantos. Y sostuvo: “Pero el objetivo de Caile es que, si a nosotros se nos abren esas puertas, arrastramos a todos los artistas de la provincia. Es hacer punta de lanza en conjunto, porque no es lo mismo estar solo ante el país que estar acompañado de colegas de acá. Estoy convencido de que, si nos unimos, podemos llegar más lejos”.

En esa línea, tras el concierto de presentación en San Juan, Caile encarará una gira de prensa en Buenos Aires para difundir su obra y continuar consolidando el camino autogestivo al que apostaron todo, y que caracteriza su propuesta.

Caile en concierto

Presentación de su EP “No distraigas”