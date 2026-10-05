Nuevo parte médico de Mirtha Legrand: evoluciona favorablemente y continúa con rehabilitación

El Sanatorio Mater Dei difundió este lunes un nuevo parte médico sobre la salud de Mirtha Legrand , quien permanece internada desde el 18 de septiembre por un cuadro respiratorio. El informe confirmó que la conductora, de 99 años, “sigue evolucionando favorablemente” y continúa su recuperación en una habitación común.

Según el comunicado firmado por Enrique Echagüe, director médico del sanatorio , Mirtha continúa progresando en su rehabilitación kinesiológica. La institución y la familia también agradecieron las muestras de cariño recibidas durante estas semanas y anticiparon que, si no se producen modificaciones en su evolución, el miércoles se difundirá un nuevo parte médico .

La actualización mantiene la línea de los últimos informes médicos, que vienen describiendo una evolución positiva del cuadro que motivó la internación. El viernes 2 de octubre, el Mater Dei había informado que la conductora continuaba en proceso de recuperación con el objetivo de regresar a su casa, aunque todavía sin establecer una fecha concreta para el alta .

Mirtha había atravesado durante septiembre un primer episodio respiratorio que comenzó con un cuadro gripal y derivó en bronquitis. Tras recibir el alta y continuar la recuperación en su domicilio, una nueva descompensación respiratoria obligó a internarla nuevamente. Desde entonces permanece bajo seguimiento médico, nutricional y kinesiológico.

En los últimos días, el sanatorio había informado además una mejoría de la neumopatía y un incremento progresivo de la actividad física junto al equipo de kinesiología. Los profesionales mantienen la decisión de completar la recuperación antes de definir su regreso al domicilio.

Qué había contado Juana Viale sobre su recuperación

Antes del nuevo parte médico, Juana Viale había llevado tranquilidad sobre el estado de salud de su abuela durante la emisión del sábado de La Noche de Mirtha. “Está bien, mejorando momento a momento, día a día. Ya está en un cuarto común”, contó la conductora cuando fue consultada en vivo.

También habló sobre el estado de ánimo de Mirtha y respondió con humor que “tiene sus días, como su carácter”. Viale reveló además que su abuela continúa siguiendo el programa desde el sanatorio y permanece atenta a lo que ocurre en cada emisión.

Juana ocupa actualmente el lugar de Mirtha tanto en las cenas de los sábados como en los almuerzos de los domingos, mientras la histórica conductora completa su recuperación. Su última aparición al frente de La Noche de Mirtha había sido el 29 de agosto.