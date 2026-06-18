Oleada de críticas para Florencia Peña en redes y medios nacionales

El reciente anuncio erróneo de Florencia Peña sobre el fallecimiento del padre de Lionel Messi en una transmisión de streaming no sólo concluyó con su desvinculación de Luzu TV . También desató una ola de indignación en el ámbito de los medios. Diversos periodistas y conductores de la pantalla nacional expresaron su repudio a Peña ante lo que consideraron un manejo irresponsable.

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Yanina Latorre , por ejemplo, calificó el episodio como un "papelón”, tildando a Peña de "nada profesional". En sintonía, Jorge Rial sentenció que este tipo de situaciones evidencian "la diferencia entre profesionales e improvisados". Asimismo, la periodista Dominique Metzger recordó la necesidad imperiosa de idoneidad y respeto al estar frente a un micrófono.

Ángel de Brito también cuestionó la imprudencia de la actriz, y otras voces, como la de Federico Bulos recomendó a los artistas dejar las primicias en manos profesionales.

"Es por eso que quienes estén frente a un micrófono tienen que tener cierta profesionalidad y oficio en el tema y sobre todo ser responsables. ¡No vale todo lo mismo! Yo nunca podría cantar y bailar en calle corrientes, no lo sé hacer ni me prepare para eso"

"Hoy los rumores sobrepasaron lo que tendría que haber ocurrido, se fueron de las manos y se empezaron a decir un montón de cosas que no pasaron. Por suerte la familia da pie para informar oficialmente lo que sucede y cumplir con el pedido de informar con responsabilidad".

Ángel de Brito

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“¿Qué necesidad? Se comió una fake, después pidió disculpas, pero bueno... Ella que ha sido víctima de información falsa y que está haciendo juicios por ese tema, digo para qué bolu... ¡Para qué vas a hablar, callate la boca!”

Esteban Trebucq

"Informar es sinónimo de responsabilidad. Abrazo enorme a la familia Messi"

Yanina Latorre

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“Florencia Peña pidió disculpas en Luzu por 'comerse una fake news'. Es un papelón que una profesional con tantos años de tv diga una barbaridad solo porque 'lo leyó en rede'. Florencia Peña es irresponsable, insensible y nada profesional. No es un 'error' y nada más. No puede volver a salir al aire en Luzu. Que vuelva a hacer de Moni Argento que le salía bien…”

Guido Záffora

"Hablen con propiedad, con responsabilidad y, sobre todo, con empatía. Del otro lado hay personas, familias y sentimientos. No todo vale por un título, un clic o un rumor. Antes de inventar o replicar información falsa, piensen en el daño que generan"

Jorge Rial

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"Acá es cuando se nota la diferencia entre profesionales e improvisados"

Flavio Azzaro

“La manera en la que contó la información, cómo lo dice y qué lo vas a decir al aire como si fuera algo más. El propio jugador es el que tiene que dar la noticia. En este caso estamos hablando de una persona claramente expuesta. Todo el tiempo está hablando de lo injusto que fueron con ella y tiene razón. Es gravísimo lo que hizo”

Rodrigo Lussich

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"El principal responsable es el medio, es Luzu tv el responsable de que esto salga al aire. Después en la boca del comunicador o comunicadora, Florencia Peña, que ya pidió disculpas y la van a matar igual. Podría no haberlo dicho o ver la manera"

Diego Poggi

“Lo que más me llama la atención de Florencia Peña es que contó la noticia fake del padre de Messi sin ningún tipo de respeto, sin cambiar el tono, en el medio de un chivo, casi en tono jocoso. La productora es una irresponsable absoluta y Florencia el doble”

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Federico Bulos

"Qué vergüenza!! Vayan a bailar y actuar a las tablas dejen que las noticias las demos los periodistas"