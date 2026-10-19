Orquesta de Guitarras Universitaria: del Aula Magna a Sarmiento

La formación dirigida por el profesor Juan José Olguín ofrecerá un concierto de cámara en el Aula Magna y en Media Agua.

La Orquesta de Guitarras Universitaria tendrá esta semana dos notables presentaciones en la provincia. Primero brindará un concierto de cámara en la capital, en la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes. Y posteriormente trasladará su propuesta musical, con formato pedagógico, a Media Agua, en Sarmiento.

Concierto de cámara en la Capital miércoles 21 de octubre a las 21 h en el Aula Magna de la FFHA (UNSJ), para todo público, con entrada libre y gratuita Bajo la dirección del maestro Juan José Olguín, la agrupación perteneciente al Centro de Creación Artística Orquestal desplegará un repertorio que abarca composiciones barrocas, románticas y argentinas.

En la velada inaugural, los asistentes podrán disfrutar de la interpretación de obras emblemáticas como el Adagio en sol menor de Albinoni, el Concierto RV 425 de Vivaldi (con León Ocampo en guitarra solista), el reconocido Gran vals de Francisco Tárrega y piezas referentes de la música nacional como Alfonsina y el mar, de Ariel Ramírez, y Prepárense, de Astor Piazzolla, entre otras.

Función didáctica en Media Agua viernes 23 de octubre en el Centro Cultural de Media Agua, departamenteo Sarmiento, para escuelas Tras su presentación en la sede universitaria, la formación viajará al departamento Sarmiento para llevar a cabo la propuesta "Paisajes Sonoros" en el Centro Cultural de Media Agua.