Palito Ortega vuelve a San Juan: se presentará en el Complejo La Superiora

Será en junio, en el marco de su gira "El regreso del Rey", con un espectáculo que promete emoción y nostalgia para todos sus seguidores.

Palito Ortega traerá una vez más sus grandes éxitos a San Juan.

Tras superar un delicado cuadro de salud que lo mantuvo alejado de los escenarios durante los últimos meses de 2025, Palito Ortega retomó su actividad artística con más fuerza que nunca. El ídolo popular volvió a los escenarios en el marco de una gira que en junio lo traerá a San Juan el 6 de junio.

Se trata del tour “El regreso del Rey”, continuidad de “Muchacho que vas cantando”, gira con la que, a sus 84 años, decidió celebrar los 55 años del lanzamiento del álbum que dio nombre al tour.

Esta gira se perfila, además, como el cierre de más de seis décadas de trayectoria inigualable. Es que, luego de cumplir 80 años, Palito anunció que se retiraría de los escenarios una vez que se despida de todo el país. Si bien los anuncios actuales no hablan de esta decisión, bien podría ser el último show del artista tucumano en esta tierra.

Las entradas para el show Los tickets para “El regreso del Rey” a San Juan cuestan entre $40.0000 y 75.000 y están disponibles https://bit.ly/PalitoOrtega_SanJuan

image Palito Ortega dará su show local en el Complejo La Superiora