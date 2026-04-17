Palito Ortega vuelve a San Juan: se presentará en el Complejo La Superiora

Tras superar un delicado cuadro de salud que lo mantuvo alejado de los escenarios durante los últimos meses de 2025, Palito Ortega retomó su actividad artística con más fuerza que nunca. El ídolo popular volvió a los escenarios en el marco de una gira que en junio lo traerá a San Juan el 6 de junio.
Se trata del tour “El regreso del Rey”, continuidad de “Muchacho que vas cantando”, gira con la que, a sus 84 años, decidió celebrar los 55 años del lanzamiento del álbum que dio nombre al tour.
Esta gira se perfila, además, como el cierre de más de seis décadas de trayectoria inigualable. Es que, luego de cumplir 80 años, Palito anunció que se retiraría de los escenarios una vez que se despida de todo el país. Si bien los anuncios actuales no hablan de esta decisión, bien podría ser el último show del artista tucumano en esta tierra.
Las entradas para el show
Los tickets para “El regreso del Rey” a San Juan cuestan entre $40.0000 y 75.000 y están disponibles https://bit.ly/PalitoOrtega_SanJuan
Una cita con la memoria
El show en el departamento de Rawson será una oportunidad única para repasar los clásicos que atravesaron generaciones. Tal como adelantó, el repertorio incluirá títulos como "Corazón contento", “Bienvenido amor”, La felicidad" y "Un muchacho como yo", entre muchos otros que marcaron generaciones dentro y fuera del país.
“Una noche inolvidable de recuerdo, emoción y las canciones que marcaron la vida de todos”, prometen sus redes.
Solo una piedra en el camino
A fines del año pasado, Ramón “Palito” Ortega debió pausar su agenda debido a las secuelas de un brote de herpes zóster que afectó su lado derecho. Si bien estuvo “guardado” durante un largo tiempo, su recuperación satisfactoria le permite hoy continuar con lo que, en su momento, se dio a conocer como el "Gracias - Tour Despedida".