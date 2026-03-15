Premios Oscar 2026: "Una batalla tras otra" domina la gala y suma estatuillas clave

El mundo del cine volvió a mirar a Hollywood este domingo durante la 98° edición de los Premios Oscar 2026 , la gala más importante de la industria cinematográfica. La ceremonia se desarrolla todavía aunque ya estuvo marcada por grandes sorpresas, discursos emotivos y premios históricos, aunque una producción se destacó por encima del resto: “Una batalla tras otra” , que se consolidó como una de las grandes protagonistas de la noche.

La ceremonia se celebra en el Teatro Dolby de Los Ángeles y contó con la conducción del comediante Conan O’Brien , quien volvió a liderar el evento por segunda vez. Entre los asistentes estuvieron algunas de las figuras más influyentes de Hollywood, como Timothée Chalamet, Leonardo DiCaprio, Emma Stone, Elle Fanning y Guillermo del Toro .

Uno de los momentos más comentados de los Premios Oscar 2026 fue el desempeño de “Una batalla tras otra” , dirigida por Paul Thomas Anderson. El film se llevó varias estatuillas importantes y se posicionó como una de las producciones más reconocidas de la gala.

Entre los premios obtenidos figura Mejor guion adaptado , galardón que recibió el propio Anderson por su adaptación de la novela Vineland de Thomas Pynchon. Durante su discurso, el director explicó que escribió la historia pensando en sus hijos y reflexionó sobre el futuro del mundo que heredarán las nuevas generaciones.

La película también obtuvo Mejor montaje , premio que fue para Andy Jurgensen , cuyo trabajo fue destacado por el ritmo narrativo y la construcción dinámica del relato. Además, el actor Sean Penn ganó el Oscar a Mejor actor de reparto por su interpretación en el mismo film, sumando otro reconocimiento a su extensa trayectoria en el cine.

Premios históricos y sorpresas en la gala

La edición de este año de los Premios Oscar 2026 también dejó momentos históricos. La directora de fotografía Autumn Durald Arkapaw ganó el premio a Mejor fotografía por la película Pecadores, convirtiéndose en la primera mujer y primera mujer de color en obtener ese reconocimiento en la historia de la Academia.

En el rubro de Mejor película internacional, la ganadora fue Valor sentimental, dirigida por Joachim Trier, lo que significó el primer Oscar para Noruega en esta categoría. La producción superó a otras candidatas destacadas como Sirat de España y El agente secreto de Brasil.

Otro momento destacado fue el empate en la categoría de Mejor cortometraje de ficción, donde resultaron ganadores The Singers y Two People Exchanging Saliva, un hecho poco habitual que sorprendió a los asistentes y recordó episodios históricos similares dentro de la Academia.

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Documentales, animación y efectos visuales

En otras categorías importantes de los Premios Oscar 2026, el premio a Mejor largometraje documental fue para Mr. Nobody Against Putin, una producción que sigue a un profesor ruso que documenta cómo su escuela se transforma en un espacio de propaganda militar tras la invasión a Ucrania.

Por su parte, el galardón a Mejor película animada fue para K-Pop Demon Hunters, dirigida por Maggie Kang, que dedicó el premio a Corea y a la comunidad coreana en todo el mundo.

En el apartado técnico, Avatar: Fuego y cenizas se quedó con el premio a Mejores efectos visuales, reafirmando el liderazgo tecnológico del cine de James Cameron, mientras que Frankenstein, dirigida por Guillermo del Toro, obtuvo reconocimientos en diseño de producción y maquillaje.

Una gala marcada por la emoción y los homenajes

La ceremonia de los Premios Oscar 2026 también incluyó un emotivo segmento In Memoriam, donde se rindió homenaje a figuras del cine que fallecieron en el último año. El tributo contó con palabras de actores y un cierre musical a cargo de Barbra Streisand, quien recordó al legendario Robert Redford.

Además, la gala dejó momentos curiosos y de humor, como la broma de Conan O’Brien dirigida a Timothée Chalamet, que provocó risas entre los presentes y marcó el tono distendido del evento.

Con premios históricos, discursos cargados de emoción y una película dominando gran parte de las categorías, los Premios Oscar 2026 confirmaron una vez más su lugar como la gran fiesta anual del cine mundial.