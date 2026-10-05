Primer eliminado de MasterChef: Pachu Peña se fue con muy buen rating

El humorista dejó la cocina más famosa de la televisión en la primera gala de eliminación, que se consagró como lo más visto del domingo.

MasterChef se conmovió ante su primer eliminado, pero celebró el podio del rating.

La primera gala de eliminación de MasterChef Celebrity consagró al programa como lo más visto del día gracias a un promedio de 11,4 puntos y un pico de 11,9 puntos, cifras con las que el envío conducido por Wanda Nara lideró la noche dominical y que tuvieron como gran hito la salida de Pachu Peña.

El éxito del ciclo se consolidó frente a su principal competencia de la jornada, el ciclo Cine Shampoo de El Trece con la película La guerra del mañana, que compitió en la vereda de enfrente, apenas alcanzó los 4,1 puntos para ubicarse como lo más visto de su canal.

La segunda parte del reality de Telefe marcó 9,1 puntos, mientras que la emisión doble de Pasapalabra completó los puestos de privilegio con 6,4 puntos, ratificando el dominio absoluto de la señal en la televisión.

La fallida milanesa de Pachu Peña El humorista se convirtió en el primer participante en dejar el certamen luego de que su plato sufriera graves fallas técnicas, lo que desató duras devoluciones por parte del exigente jurado.

Pachu Peña y una milanesa para el olvido que le valió la salida del reality Durante la evaluación, los chefs advirtieron un grave problema de contaminación física al encontrar un fragmento de film plástico adherido a la carne. Como si fuera poco, la preparación presentó sectores con grasa cruda que simulaban ser queso y una guarnición sumamente básica que no logró convencer a los especialistas.