    • 5 de octubre de 2026 - 20:52

    Primer eliminado de MasterChef: Pachu Peña se fue con muy buen rating

    El humorista dejó la cocina más famosa de la televisión en la primera gala de eliminación, que se consagró como lo más visto del domingo.

    MasterChef se conmovió ante su primer eliminado, pero celebró el podio del rating.&nbsp;

    MasterChef se conmovió ante su primer eliminado, pero celebró el podio del rating. 

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La primera gala de eliminación de MasterChef Celebrity consagró al programa como lo más visto del día gracias a un promedio de 11,4 puntos y un pico de 11,9 puntos, cifras con las que el envío conducido por Wanda Nara lideró la noche dominical y que tuvieron como gran hito la salida de Pachu Peña.

    Leé además

    El divertido ida y vuelta entre Hernán de Mala Fama y Lizy Tagliani que sorprendió en MasterChef

    El divertido ida y vuelta entre Hernán de Mala Fama y Lizy Tagliani que sorprendió en MasterChef
    El primer programa de MasterChef Celebrity fue, por lejos, lo más visto, no solo del prime time nocturno, sino del día. 

    MasterChef incendió el prime time del lunes en la televisión

    El éxito del ciclo se consolidó frente a su principal competencia de la jornada, el ciclo Cine Shampoo de El Trece con la película La guerra del mañana, que compitió en la vereda de enfrente, apenas alcanzó los 4,1 puntos para ubicarse como lo más visto de su canal.

    La segunda parte del reality de Telefe marcó 9,1 puntos, mientras que la emisión doble de Pasapalabra completó los puestos de privilegio con 6,4 puntos, ratificando el dominio absoluto de la señal en la televisión.

    La fallida milanesa de Pachu Peña

    El humorista se convirtió en el primer participante en dejar el certamen luego de que su plato sufriera graves fallas técnicas, lo que desató duras devoluciones por parte del exigente jurado.

    Pachu Pe&ntilde;a y una milanesa para el olvido que le vali&oacute; la salida del reality

    Pachu Peña y una milanesa para el olvido que le valió la salida del reality

    Durante la evaluación, los chefs advirtieron un grave problema de contaminación física al encontrar un fragmento de film plástico adherido a la carne. Como si fuera poco, la preparación presentó sectores con grasa cruda que simulaban ser queso y una guarnición sumamente básica que no logró convencer a los especialistas.

    Ante semejantes errores culinarios, el jurado decretó de manera unánime su salida de la competencia. Pese al trago amargo de la despedida, el comediante se retiró muy agradecido por el trato recibido en el estudio y dejó abierta la puerta a un posible regreso en la ansiada instancia de repechaje.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    En la línea de largada,  esta noche vuelve a la pantalla uno de los tanques de la televisión

    3,2,1... ¡A cocinar! Esta noche empieza MasterChef Celebrity

    Claudia Villafañe, su hija Dalma Maradona y anécdotas que salen a la luz. 

    El casamiento de Dalma Maradona: una pesadilla para Claudia Villafañe

    Por Redacción Diario de Cuyo
    La Ley de Mecenazgo facilitó, por ejemplo, la realización del Festival Cuyo Contemporáneo 2026, con figuras de jerarquía nacional e internacional y patrocinio de Fundación Banco San Juan. 

    Extienden el plazo para inscribirse a la Ley de Mecenazgo en San Juan

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Tres estrenos de teatro se verán el próximo fin de semana, en el festival sanjuanino. Uno de ellos, la comedia OVNI (Foto Daniel Arias)

    El teatro sanjuanino tendrá un fin de semana de estrenos

    Por Estela Ruiz M.