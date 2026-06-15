Rastros del Decir: 18 Mundos rinde homenaje a "Chiquito" Escudero

El colectivo artístico sanjuanino 18 Mundos inaugurará este jueves 18 de junio una muestra en homenaje a Jorge Leónidas "Chiquito" Escudero en el Espacio Multipropósito El Carrascal . La exposición, titulada Rastros del Decir , contará con artistas invitados y un cruce de actividades culturales que se extenderá hasta mediados de agosto.

La propuesta, que cuenta con el apoyo de Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, nació de manera casi espontánea. Graciela Faedo, integrante de 18 Mundos y curadora de la muestra, contó que la idea surgió mientras trabajaba en el montaje de otra exposición en el mismo espacio: "Estaba haciendo la curaduría de Juego de Damas, con la inauguración del multiespacio El Carrascal, había una fecha disponible cuando esa se levantara y dije: ‘junio, fundación de San Juan, día del escritor… me parecía súper interesante trabajar en eso”, dijo.

Fue en ese contexto que Faedo propuso al grupo rendir homenaje a uno de los escritores más importantes de la provincia, de quien, además, en febrero se cumplieron 10 años de su fallecimiento. Todo un desafío que inquietó, movilizó y atrapó a los artistas. “Y es como que se alineó todo de una manera muy increíble", acotó Faedo, que junto a sus colegas pusieron manos a la obra para llevar a cabo esta muestra, la cuarta que tendrán de manera simultánea (además de la del Registro Civil, la de la Sociedad Israelita y la del Centro Orellano).

El nombre Rastros del Decir no es casual. Faedo explicó que ambos términos aparecen con frecuencia en la obra de Escudero y que además establecen un puente natural con las artes visuales: " El rastro está relacionado con el rastro del pincel, el rastro que va dejando una obra de arte. Y del Decir, porque nosotros a través de interpretar la obra también estamos diciendo, de otra forma ".

Cada artista del colectivo eligió libremente uno o más poemas de Escudero, los leyó, procesó y tradujo a una obra visual. Pero las obras no ilustran los poemas, algo que se ocuparon de enfatizar. " Nosotros no estamos haciendo ilustración de sus poemas , es muy importante que se entienda eso. Lo que estamos haciendo es una interpretación, muy personal, de lo que esos poemas suscitaron en cada artista ", destacó.

Las técnicas son variadas -acrílico, óleo y técnicas mixtas- y cada artista utilizó la que consideró más adecuada para su obra. El formato unificado de las piezas principales es una decisión deliberada del colectivo. "Nos da una estética realmente preciosa: una muestra donde todos los formatos sean iguales", señaló la curadora.

Además de las obras individuales, de 1x1,50 metros cada una, habrá una pared dedicada al trabajo conjunto del colectivo. Para esa sección, todos los integrantes de 18 Mundos trabajaron sobre un mismo poema: Piedra sensible. Las piezas resultantes, de 30 x 30 centímetros conformarán un mosaico colectivo (foto apertura). "Una pared va a estar totalmente dedicada a esa temática", dijo Faedo.

Los artistas de 18 Mundos que expondrán son Agostina Hebilla, Adriana Carbajal, Beatriz Del Bono, Cristian Fischer, Graciela Faedo, Jamile Apara, Leandro Venerdini, Marcela Herrera, Marcelo Uliarte, María Estela Aballay, Silvia Bianco. Y como artistas invitados participarán en esta ocasión Daniel De Cilia, Isabel Fernández, Lucila Riofrío, Mariana Esquivel y Marita Pérez. Por su parte, Carolina Schwartz está a cargo del texto curatorial de la muestra, que ya empieza a montarse.

Cruce entre plástica, escritura y memoria

La exposición no se limitará a las obras en los muros y paneles. Durante las semanas que permanezca abierta -hasta el 10 de agosto aproximadamente- se desarrollará una serie de actividades que buscan tender puentes entre la plástica, la literatura y la memoria del poeta.

Uno de los gestos más significativos es la articulación, por primera vez, con la Legislatura Provincial, a través de su Fondo Editorial, organizador del concurso San Juan Escribe, que lleva precisamente el nombre de Escudero. "Para la gente que todavía no sabe o no conoce o que quiere interiorizarse acerca de la vida de Escudero, el cierre de la muestra estaría a cargo del fondo editorial con la biografía de Escudero y una serie de fotos inéditas ofrecidas por amigos y familiares durante su vida", explicó Faedo. Y agregó: "Hemos querido reflejar no solo la parte tan escrita de escritor, sino sobre todo el aspecto más humano."

En ese camino, se realizarán charlas con personas cercanas al poeta, incluyendo a familiares, para acercar al público la dimensión más cotidiana de Escudero: "Queremos saber cómo era Escudero como padre, como hermano, como familia, como vecino, como ciudadano", apuntó la curadora.

Otra de las actividades previstas propone un triángulo creativo entre disciplinas: escritores invitados observarán las obras de la muestra y escribirán a partir de ellas; luego se leerá el poema original que inspiró cada pieza, y finalmente se compartirá lo que el escritor interpretó al ver la obra. "Nos pareció interesantísimo hacer este cruce", dijo Faedo.

También está pensado un taller abierto donde, a partir de la lectura de dos o tres poemas de Escudero, los participantes puedan realizar bocetos de interpretación. Los trabajos producidos tendrán su espacio de exhibición dentro de El Carrascal, en un espacio contiguo a la muestra principal.

El gran "Chiquito" Escudero

Jorge Leónidas Escudero nació el 4 de septiembre de 1920 San Juan. Estudió agronomía, pero luego se convirtió en pirquinero en las montañas cuyanas, que se hicieron carne en él. Llegó a la escritura ya pasada la mitad de su vida, pero con una intensidad e identidad únicas. A lo largo de décadas produjo 27 libros de poesía, construyendo un lenguaje propio, con raíces profundas en la tierra y el habla de Cuyo. La obra de Escudero –que presidió la Sociedad Argentina de Letras, Artes y Ciencias- fue celebrada a nivel nacional: la Fundación Argentina para la Poesía le otorgó su Premio de Honor e incluyó sus poemas en la Antología de Poesía Argentina Contemporánea.

image Jorge Leónidas "Chiquito" Escudero, en una entrevista con DIARIO DE CUYO

Su influencia trascendió la página escrita. Músicos sanjuaninos pusieron melodía a sus versos y también inspiró documentales; tributos a los que ahora se suma Rastros del Decir, desde la plástica. Murió el 10 de febrero de 2016, a los 95 años.

La cita en El Carrascal

Rastros del Decir

Inauguración: jueves 18 de junio

Hora: 19 h

Lugar: Espacio Multipropósito El Carrascal (Sarmiento y Av. Libertador Gral. San Martín)

Entrada: libre y gratuita