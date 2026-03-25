Ricky Martin relanza "Vuelve" con Tini Stoessel y Los Ángeles Azules: así suena la icónica balada en modo cumbia

La nueva versión de “Vuelve”, la balada que marcó una época en la carrera de Ricky Martin , ya tiene fecha de lanzamiento y un adelanto visual que anticipa un giro total. Ahora, el artista puertorriqueño se une a Tini Stoessel y al grupo mexicano Los Ángeles Azules para transformar el clásico de 1998 en una cumbia , en un movimiento que renueva el repertorio de uno de los íconos del pop latino.

El anuncio oficial llegó después de meses de rumores y expectativas entre los seguidores de los distintos artistas. En las últimas horas, Los Ángeles Azules compartieron en sus redes sociales un breve avance del videoclip , donde se ven los cambios de look de los intérpretes y una fiesta repleta de tragos coloridos. El video, de poco más de 30 segundos, muestra detalles de la estética festiva y confirma la participación activa de cada uno de los artistas en la producción visual.

La colaboración entre Ricky Martin, Tini y Los Ángeles Azules representa una apuesta por fusionar géneros y públicos. El tema que originalmente conquistó premios y nominaciones a finales de los 90 como balada pop, adopta en esta regrabación los ritmos característicos de la cumbia mexicana. El grupo de Iztapalapa, reconocido por llevar la cumbia a escenarios internacionales, aporta su sello distintivo al clásico latino.

La letra de la canción se mantiene fiel a la versión original: una narración sobre el vacío y la ausencia que deja una ruptura amorosa, donde quien canta expresa quedarse sin aire, sin vida y con un espacio imposible de llenar. Lo que cambia es la energía: la nueva “Vuelve” se aleja de la introspección y el tempo pausado, para instalarse en un ambiente festivo, con percusión, metales y arreglos propios del género.

La fecha de lanzamiento para esta versión renovada está fijada para el 26 de marzo , según la información oficial compartida por los músicos. El adelanto audiovisual anticipa una pieza colorida, con escenas de celebración y una estética veraniega, en la que los cambios de vestuario y los gestos de complicidad entre los intérpretes refuerzan la idea de encuentro y renovación artística.

Este relanzamiento llega en el marco de un movimiento más amplio por parte de Ricky Martin, quien planea regrabar varios de sus grandes éxitos, adaptándolos a nuevos estilos y colaborando con artistas de distintas generaciones. Según diversos medios, el proyecto busca acercar su repertorio a públicos más jóvenes y revitalizar canciones que marcaron su trayectoria internacional.

En palabras sencillas, la canción reaparece en 2026 con un nuevo ritmo y la participación de figuras actuales de la música latina, combinando la nostalgia de la versión original con la frescura de la cumbia y la potencia de un trío artístico que cruza fronteras musicales y generacionales.

La canción original:

Embed - Ricky Martin - Vuelve (Video Oficial)

El regreso no es un hecho aislado. El año comenzó con rumores sobre el ambicioso plan de Ricky Martin: volver al estudio para actualizar varias de sus canciones más emblemáticas. La reinterpretación junto a Tini y Los Ángeles Azules opera como carta de presentación de un proyecto que buscaría dar nueva vida a su discografía, adaptando temas clásicos a los gustos y tendencias actuales.

La estrategia de regrabar éxitos y sumar colaboraciones responde a una tendencia que otros artistas latinos siguieron en los últimos años. Para Martin, Vuelve es especialmente significativa, ya que fue una de las baladas más reconocidas de su carrera, premiada en los Premios Lo Nuestro y ganadora de la Pista del Año Pop Latino Airplay en los Premios Billboard de la Música Latina. En su momento, la canción fue sinónimo de éxito internacional y se instaló como un himno de desamor y anhelo.

La nueva versión, lejos de replicar la fórmula original, apuesta por la reinvención. El trabajo conjunto con Los Ángeles Azules, referentes en el ámbito de la cumbia, y con Tini, figura central del pop latino actual, encarna el espíritu de renovación con el que Martin encara esta etapa de su carrera. La elección del tema como primer lanzamiento oficial no solo responde al peso simbólico de la canción, sino también a su potencial para conectar con nuevas audiencias a través de un formato festivo y bailable.