Robbie Williams sorprendió con un show inesperado en Buenos Aires: cuándo y dónde será

Robbie Williams sumó una presentación sorpresa a su regreso a la Argentina . El cantante británico confirmó que será invitado especial de la DJ ucraniana Miss Monique , quien este sábado realizará un show en Mandarine Park, en Buenos Aires. El anuncio se conoció mientras el artista continúa con su serie de conciertos en el país.

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Williams comunicó la noticia a través de sus redes sociales, donde invitó a sus seguidores a sumarse a la propuesta. La participación tendrá un formato diferente al de los recitales que está realizando en el Movistar Arena y estará vinculada a la escena de la música electrónica.

La presentación de Miss Monique incluirá un set extendido de cuatro horas y tendrá como uno de sus momentos especiales la aparición de Williams para interpretar “Beauty In Us” , la canción que ambos artistas lanzaron este año y que también presentaron durante Tomorrowland.

El anuncio llega en medio del esperado regreso del exintegrante de Take That al país. Williams volvió a presentarse en Argentina después de dos décadas y comenzó una serie de tres conciertos en el Movistar Arena, con entradas agotadas.

Durante su primer recital, el artista recorrió distintos momentos de su carrera e incluyó canciones de su más reciente álbum, Britpop. El espectáculo comenzó con “Let Me Entertain You” y también tuvo clásicos como “Rock DJ”, “Strong”, “Millennium”, “Feel” y “Angels”.

El músico también tuvo varios momentos de interacción con el público y se refirió a los 20 años que pasaron desde su última visita a la Argentina. Además, bromeó con sus fanáticos y recordó su vínculo con el público local.

Cuándo vuelve a presentarse Robbie Williams

Además de la participación especial junto a Miss Monique, Williams tiene programadas presentaciones en Buenos Aires este viernes 2 de octubre y el domingo 4 de octubre en el Movistar Arena. Las dos fechas figuran como agotadas en la agenda oficial del artista.

De esta manera, el cantante tendrá una agenda especialmente cargada durante su estadía en el país: a sus conciertos de la gira Britpop Tour sumará ahora una aparición especial en una propuesta ligada a la música electrónica.