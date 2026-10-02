San Juan celebra el Día del Gamer con una gran fiesta

Será el sábado 3 de octubre, el Centro Cultural Conte Grand, con una extensa y completa jornada de cultura digital. La entrada será libre y gratuita.

El Día del Gamer en San Juan se celebrará con torneos, exhibiciones, juegos y más.

Este sábado 3 de octubre, el Centro Cultural Conte Grand será sede del “Día del Gamer ", la cita provincial de cultura digital más grande de San Juan. Organizada por LAG Esports para conmemorar el 10° aniversario de la comunidad gamer local, fundada por Ismael Mansur, la jornada, gratuita para el público, ofrecerá torneos, ferias y exhibiciones.

El encuentro se transmitirá en vivo vía Twitch, incluyendo espacios de Meet & Greet con creadores de contenido e invitados especiales.

Torneos de videojuegos Los deportes electrónicos y los videojuegos tendrán un rol completamente protagónico a lo largo del evento, desplegando algunas de las disciplinas más populares del ecosistema gamer actual con finales presenciales de gran nivel:

Counter-Strike 2. Uno de los shooters tácticos por equipos más icónicos de la historia de los esports definirá a su campeón. Tras disputar sus etapas clasificatorias online los días 26 y 27 de septiembre, los mejores conjuntos se enfrentarán en la gran final presencial. El certamen reunirá a 8 equipos bajo el formato competitivo MR12 y una final al mejor de tres mapas (BO3), repartiendo un pozo máximo de $400.000 ARS, asignando $280.000 (70%) al primer lugar y $120.000 (30%) al segundo.

Valorant. Desarrollado por Riot Games, este shooter táctico 5 contra 5 combina precisión de disparo y habilidades de personajes. Luego de sus instancias clasificatorias de doble eliminación jugadas el 19 y 20 de septiembre, los ganadores disputarán el título de forma presencial con un pozo acumulado de $400.000 ARS.

EA Sports FC. El simulador de fútbol de EA Sports, indiscutido entre las disciplinas de mayor convocatoria en torneos presenciales, se jugará en modalidad individual 1 vs 1. Tras un período de clasificación online entre el 14 y el 28 de septiembre, los 8 mejores jugadores competirán en el escenario por el trofeo.

Free Fire. El popular título en formato Battle Royale para dispositivos móviles llegará con su etapa decisiva presencial. Los sobrevivientes clasificados en las jornadas online del 30 de septiembre y 1 de octubre buscarán consagrarse en la arena del Conte Grand.

C lash Royale. Competencia estratégica 1 vs 1 orientada a dispositivos móviles. Con una fase online jugada el 27 de septiembre, los 32 participantes clasificados (quienes debieron presentar 5 mazos distintos) disputarán la fase final presencial por una bolsa de premios conformada por el 60% de lo recaudado para el 1°, 30% para el 2° y 10% para el 3°. Cosplay y Combate medieval La caracterización y la acción en vivo tendrán momentos destacados durante la jornada. Por un lado, el Concurso Pasarela Cosplay, conducido por Cocca Cosplay, invitará a participantes mayores de 15 años a interpretar a sus personajes favoritos del mundo de los videojuegos. Con inscripciones gratuitas que se realizarán directamente en el predio entre las 14:00 y las 19:30 hs, el concurso se estructurará en dos turnos con cupos limitados de 20 participantes por turno. Cada cosplayer dispondrá de un minuto en el escenario para impresionar al jurado, disputando premios de primer nivel: una silla gamer en el primer turno (18:00 hs) y una pieza de utilería en impresión 3D a cargo de Odin Sons 3D en el segundo turno (20:00 h).

Por otro lado, la propuesta suma de forma novedosa el Torneo de Combate Medieval, coorganizado junto a la Liga Cuyana de 13:00 a 20:30 h en los sectores exteriores. Peleadores y peleadoras de distintos puntos del país se reunirán para medirse en modalidades con armadura completa y golpes reales. Las competencias abarcarán las categorías Capture the Flag 5 vs 5 (con rondas de 5 minutos y sistema de respawn), MMA Medieval individual y categoría femenina. Para el público general, la actividad ofrecerá además un sector de Soft Combat recreativo con armas acolchadas para vivir la experiencia medieval de forma segura.