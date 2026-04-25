Rocío Robles y Adrián Suar: cómo empezó el romance que mantuvieron en secreto

Rocío Robles reveló detalles desconocidos de su relación con Adrián Suar y contó cómo fue el inesperado inicio.

La relación entre Rocío Robles y Adrián Suar volvió a ser tema de conversación tras una revelación inesperada. El tema nuevamente tomó relevancia luego de que la periodista contara cómo comenzó el vínculo, mucho antes de que se hiciera público, en una entrevista televisiva.

El mensaje que inició todo Durante su participación en LAM, Robles relató que el primer contacto fue a través de un mensaje privado en Instagram, mientras ella estaba en pleno aire. Según contó, Suar le escribió para elogiar su desempeño en el programa.

La comunicadora confesó que en ese momento dudó de las intenciones: “Pensé que me estaba tirando onda”, dijo, aunque aclaró que el productor fue respetuoso desde el inicio.

De una invitación al teatro al romance El vínculo comenzó a tomar forma tras una invitación. Suar la convocó a ver una obra teatral y le permitió asistir acompañada, lo que derivó en una salida que marcó el inicio de la historia.

Después de la función, compartieron una cena que terminó de afianzar el contacto, en un clima distendido que dio paso a encuentros posteriores.