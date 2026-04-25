    • 25 de abril de 2026 - 13:18

    Rocío Robles y Adrián Suar: cómo empezó el romance que mantuvieron en secreto

    Rocío Robles reveló detalles desconocidos de su relación con Adrián Suar y contó cómo fue el inesperado inicio.

    Rocío Robles contó cómo empezó su romance secreto con Adrián Suar &nbsp;

    Rocío Robles contó cómo empezó su romance secreto con Adrián Suar

     

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La relación entre Rocío Robles y Adrián Suar volvió a ser tema de conversación tras una revelación inesperada. El tema nuevamente tomó relevancia luego de que la periodista contara cómo comenzó el vínculo, mucho antes de que se hiciera público, en una entrevista televisiva.

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    El mensaje que inició todo

    Durante su participación en LAM, Robles relató que el primer contacto fue a través de un mensaje privado en Instagram, mientras ella estaba en pleno aire. Según contó, Suar le escribió para elogiar su desempeño en el programa.

    La comunicadora confesó que en ese momento dudó de las intenciones: “Pensé que me estaba tirando onda”, dijo, aunque aclaró que el productor fue respetuoso desde el inicio.

    De una invitación al teatro al romance

    El vínculo comenzó a tomar forma tras una invitación. Suar la convocó a ver una obra teatral y le permitió asistir acompañada, lo que derivó en una salida que marcó el inicio de la historia.

    Después de la función, compartieron una cena que terminó de afianzar el contacto, en un clima distendido que dio paso a encuentros posteriores.

    Una relación que se consolidó con el tiempo

    Según reveló la periodista, la historia comenzó hace aproximadamente dos años, aunque recién se conoció públicamente mucho después.

    Con el paso del tiempo, la pareja logró consolidarse y convertirse en una de las más comentadas del ambiente artístico, manteniendo en sus inicios un bajo perfil lejos de los medios.

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