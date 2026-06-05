    • 5 de junio de 2026 - 13:50

    San Juan despedirá al Indio Solari con una concentración en Plaza 25 de Mayo

    Tras conocerse la muerte del histórico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, fanáticos sanjuaninos autoconvocaron un homenaje este viernes a las 19 en el corazón de la capital.

    Indio Solari.-

    Indio Solari.-

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La noticia de la muerte de Carlos "Indio" Solari generó una profunda conmoción en todo el país y San Juan no será la excepción. A través de las redes sociales comenzó a circular una convocatoria para rendir homenaje al músico este viernes 5 de junio a las 19 horas en la Plaza 25 de Mayo, frente a la Catedral.

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    Bajo la consigna "San Juan despide al Indio" y en sintonía con concentraciones organizadas en distintos puntos de Argentina, los seguidores del emblemático cantante se reunirán para recordarlo y expresar el cariño hacia una de las figuras más influyentes del rock nacional.

    "Ante la triste e histórica noticia de la partida del Indio Solari, nos autoconvocamos para fundirnos en un abrazo ricotero y rendirle el homenaje que se merece al máximo exponente de nuestra cultura", señala el mensaje difundido entre los fanáticos. "Ante la triste e histórica noticia de la partida del Indio Solari, nos autoconvocamos para fundirnos en un abrazo ricotero y rendirle el homenaje que se merece al máximo exponente de nuestra cultura", señala el mensaje difundido entre los fanáticos.

    Los organizadores invitaron a los asistentes a llevar banderas, remeras y otros símbolos vinculados al universo ricotero. Además, convocaron a participar de lo que definieron como "el pogo más grande del mundo", en una despedida cargada de emoción y recuerdos.

    El encuentro se realizará en la plaza principal de la ciudad y se espera la presencia de seguidores de distintas generaciones que crecieron con las canciones del Indio Solari y de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, una banda que marcó a varias décadas de la música argentina.

    La convocatoria forma parte de una serie de homenajes espontáneos que se desarrollarán en diferentes provincias para despedir a uno de los artistas más influyentes y convocantes de la historia del rock nacional.

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