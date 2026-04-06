    • 6 de abril de 2026 - 17:41

    San Juan en otoño: la feria de emprendedores que se desplegará en Rawson

    El domingo 12 de abril, el departamento recibirá a más de 150 expositores y artesanos en una jornada cultural con shows en vivo, libros y gastronomía regional.

    La feria del 12 de abril será la segunda edición de este espacio de emprendedores

    La feria del 12 de abril será la segunda edición de este "espacio de emprendedores"

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El domingo 12 de abril, el Complejo El Prado (Rawson) se transformará en el epicentro del talento local con la segunda edición de Viva Feria: San Juan en otoño. De 17 a 23 horas, más de 150 emprendedores y artesanos se darán cita en un encuentro que promete ser el plan ideal para la familia sanjuanina.

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    La propuesta trasciende lo comercial para convertirse en una verdadera fiesta cultural. Con una entrada de $1000, los asistentes podrán disfrutar de:

    • Gastronomía: Patio cervecero, foodtrucks y un sector matero para la tarde.

    • Espectáculos: Dos escenarios con shows en vivo de Tomy Puebla y el cierre estelar de Leo Jorquera, sumados al despliegue de academias como "Almas Folclóricas".

    • Cultura: Una destacada muestra de escritores sanjuaninos y pintores locales, enfocada en rescatar la identidad rural y las voces del interior provincial.

    Ubicado en Calle 5, antes de Ramón Franco, este espacio busca fortalecer el consumo local y el encuentro comunitario. Con sorteos y sectores infantiles, la invitación está abierta para quienes deseen apoyar el motor creativo de la región. Para más información, contactar al 2645816747 o seguir a @somosvivaferia en Instagram.

    abr 12
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