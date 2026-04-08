    • 8 de abril de 2026 - 08:31

    Se filtró la primera imagen de la serie animada de Mafalda en Netflix

    La serie fue escrita y dirigida por Juan José Campanella y basada en las historietas de Quino, llega a Netflix en 2027.

    Mafalda.

    Mafalda.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La llegada de Mafalda a Netflix ha causado revuelo en redes sociales, pues se reveló la primera imagen oficial de la producción, la cual es una de las más importantes para los amantes del reconocido personaje de las historietas argentinas.

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    Por medio de la cuenta oficial de Instagram de la productora se dio un adelanto de lo que será la creación audiovisual y miles de fanáticos de distintas generaciones celebraron el regreso de uno de los personajes más emblemáticos de las tiras cómicas.

    En la publicación se logra observar a Mafalda con su característico vestido rojo, escondida detrás de una pared mientras habla por teléfono. Aunque es una escena sencilla tiene un fuerte significado para quienes crecieron con el humor y la mirada crítica de Quino, pues despierta nostalgia y una gran expectativa de cómo se verá el universo con la animación contemporánea.

    Embed

    Detrás de este proyecto se encuentra el reconocido cineasta argentino Juan José Campanella, quien asumió la dirección y la escritura de la serie. Su participación ha sido clave para elevar el interés, teniendo en cuenta su trayectoria en cine y televisión, así como su capacidad para narrar historias con sensibilidad.

    La serie estará basada directamente en las historietas originales, por lo que se dio a conocer que la se mantendrá una intención clara de respetar la esencian que convirtió a Mafalda en un fenómeno cultural.

    Aunque por ahora no se ha confirmado una fecha exacta de estreno, Netflix dio a conocer que el lanzamiento está previsto para el año 2027, convirtiéndose en tendencia y demostrando que el interés por el personaje sigue intacto.

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