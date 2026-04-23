    • 23 de abril de 2026 - 10:28

    Se separó una de las parejas de músicos más reconocidas: "Todo por un videoclip"

    El cantante lanzó su nuevo sencillo con un video y le trajo muchas complicaciones con la novia, también cantante.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El cantante Christian Nodal tuvo un distanciamiento de su pareja Ángela Aguilar luego de rumores de infidelidad. Sin embargo, el verdadero motivo tendría que ver con un videoclip que realizó el mexicano dedicado a su novia, pero… la actriz del mismo tiene un parecido a Cazzu, lo cual habría sido el detonante.

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    Fue el periodista Jorge Carbajal quien aseguró en su programa que la pareja estaría atravesando una crisis luego del video de Un vals. Según estas versiones, el estreno del material habría generado tensiones internas y familiares debido a la polémica en redes sociales.

    Esto generó un conflicto en redes sociales, quienes consideraron que fue adrede para generar repercusión, pero también de fanáticas de Cazzu. Sucede que hay un parecido de la modelo Dagna Mata con Cazzu y la propia Ángela Aguilar.

    El video de la polémica:

    Embed - Christian Nodal - Un Vals (Video Oficial)

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