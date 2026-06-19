    • 19 de junio de 2026 - 20:34

    Sean Penn lleva a Hollywood la última gran crisis institucional de Estados Unidos

    Bradley Cooper interpretará a un agente policial en la producción cinematográfica que comenzaría a rodarse en 2027.

    La nueva película de Sean Penn retratará a policías defendiendo el Capitolio estadounidense frente a manifestantes.
    La nueva película de Sean Penn retratará a policías defendiendo el Capitolio estadounidense frente a manifestantes.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
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    El cineasta Sean Penn asumirá la dirección de un nuevo largometraje enfocado en el asalto al Capitolio de Washington, sucedido el 6 de enero de 2021. Esta ambiciosa propuesta, respaldada por la influyente Warner Bros, promete revivir uno de los episodios políticos más convulsos y polarizantes del panorama norteamericano actual.

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    La trama, cuyo libreto también fue elaborado por el propio Penn, situará la acción bajo la perspectiva de las fuerzas del orden. Trascendió que el actor Bradley Cooper encarnará al oficial protagonista, quien debió contener la violenta incursión de miles de manifestantes que buscaban interrumpir la ratificación del triunfo electoral de Joe Biden.

    El compromiso de Sean Penn

    El director, ampliamente reconocido por su firme activismo progresista, estructuró el relato tras seguir minuciosamente las comparecencias del comité legislativo. Durante aquellas sesiones, se vinculó estrechamente con uniformados que resistieron la agresión y que se convirtieron en rostros visibles de la defensa institucional frente a las turbas.

    Esta producción, prevista para iniciar filmaciones en 2027, emerge en un contexto social de profunda división que enfrenta todavía a sectores históricos con la narrativa oficialista.

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