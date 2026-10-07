Shakira y Piqué volvieron a enfrentarse en los tribunales por el régimen de visitas de sus hijos

La cantante y el exfutbolista se reencontraron en un juzgado de Barcelona para revisar el acuerdo sobre Milan y Sasha. Shakira pidió que los viajes entre Miami y Barcelona no recaigan solamente en los menores.

Shakira y Gerard Piqué volvieron a verse este martes en los tribunales de Barcelona, cuatro años después de su separación. La expareja acudió a la Ciudad de la Justicia para revisar el régimen de visitas de sus dos hijos, Milan y Sasha, quienes viven con la cantante en Miami.

El nuevo proceso judicial busca revisar las condiciones acordadas en 2022, cuando ambos llegaron a un acuerdo sobre la custodia y las visitas. Desde abril de 2023, los menores residen en Estados Unidos junto a Shakira, mientras que Piqué continúa viviendo en Barcelona.

A través de un comunicado difundido por su representación legal, Shakira aclaró que su pedido no busca reducir el tiempo que sus hijos pasan con su padre, sino modificar la forma en que se realizan los viajes entre ambos países.

La cantante planteó que, durante los períodos de vacaciones de pocos días, sea Piqué quien viaje a Miami para encontrarse con sus hijos. Según explicó su equipo, de esta manera se evitarían viajes transatlánticos breves para los menores y los efectos que genera el cambio horario.

El argumento central de la presentación está relacionado con la rutina escolar, social y familiar de los niños. La representación de Shakira sostuvo que compartir el esfuerzo de los desplazamientos permitiría proteger su bienestar emocional, físico y académico.