    • 13 de abril de 2026 - 10:30

    Shock por la conocida periodista que cambia de canal

    Un pase de una figura de los canales de cable.

    Una figura de la televisión que cambia d ecanal.

    Una figura de la televisión que cambia d ecanal.

    Foto:

    En la televisión argentina, los cambios ya no sorprenden: son la regla. Los medios viven una transformación constante, donde las grillas se ajustan, los perfiles mutan y las figuras entran y salen casi sin previo aviso. Entre el avance del streaming, la presión del rating y la necesidad de renovar discursos, el mapa mediático se vuelve cada vez más dinámico y en C5N eso quedó reflejado.

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    En ese contexto de movimiento permanente, las señales buscan adaptarse a una audiencia que ya no consume como antes. Los paneles cambian, los programas se reformulan y las identidades editoriales se recalibran según el clima político y social. Y en esa lógica, hay nombres que aparecen con fuerza y otros que, de un día para el otro, dejan su lugar.

    ¿Quién es la periodista que no estará más en C5N?

    Eso fue lo que ocurrió en las últimas horas con Mila Zurbriggen, una figura que venía ganando protagonismo en el debate televisivo y que ahora confirmó su salida de uno de los programas más picantes de la pantalla.

    La joven, que supo tener un paso por el espacio libertario y luego reconfiguró su posicionamiento político hacia el peronismo, no continuará en el panel de Duro de Domar, el clásico ciclo de C5N que suele marcar agenda con sus discusiones encendidas.

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    Mila Zurbriggen

    Mila Zurbriggen

    La noticia no llegó por trascendidos ni versiones cruzadas. Fue la propia Zurbriggen quien decidió comunicarlo a través de sus redes sociales, con un mensaje breve pero cargado de significado: “Hola amigos! Se termina una etapa para mí hoy. Se cierra un ciclo en Duro de Domar en C5N. Quiero agradecerles a todos por acompañarme en esa etapa que me dio tanto”.

    Sin escándalos ni internas expuestas, su salida parece enmarcarse en esta lógica de recambio constante que atraviesa a los medios. Sin embargo, no deja de llamar la atención por el perfil que había construido en el programa, donde se destacaba por sus intervenciones filosas y su posicionamiento político.

    En el canal, por ahora, reina el silencio. No hubo comunicados oficiales ni explicaciones sobre los motivos detrás de la decisión. Pero en el ambiente ya lo leen como parte de una reconfiguración más amplia, donde las piezas se mueven buscando nuevas dinámicas en pantalla.

    Lo cierto es que, en un escenario donde todo cambia rápido, las etapas se cierran casi sin aviso. Y aunque hoy se trate de una despedida, en la televisión argentina nunca hay finales definitivos.

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