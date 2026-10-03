Si estuviste en el Día del Gamer ¡búscate en las fotos!

¿Estuviste este sábado en el Centro Cultural Conte Grand celebrando el Día del Gamer ? La fiesta de la cultura digital sanjuanina fue a puertas abiertas y nadie quiso perderse este primer festejo oficial, impulsado por los primeros 10 años de la comunidad gamer sanjuanina.

El encuentro organizado por LAG Esports reunió a grandes y chicos, quienes disfrutaron por igual de una jornada cargada de juegos, torneos y la mejor tecnología. Familias enteras compartieron la pasión por los videojuegos y recorrieron cada rincón que la organización preparó para festejar, desde el de cosplay hasta el de combate medieval, pasando por la feria y mucho más.