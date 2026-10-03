    • 3 de octubre de 2026 - 21:56

    Si estuviste en el Día del Gamer ¡búscate en las fotos!

    Cientos de personas circularon a lo largo del sábado por el Centro Cultural Conte Grand. Si fuiste, mirá si estás. Si no, pispeá algo de lo que fue el festejo.

    Gran convocatoria tuvo el Día del Gamer en San Juan. Una multitud desfiló por el Conte Grand (Fotos Diario de Cuyo)

    Gran convocatoria tuvo el Día del Gamer en San Juan. Una multitud desfiló por el Conte Grand (Fotos Diario de Cuyo)

    Foto:

    Diario de Cuyo | Estela Ruiz M.
    Por Estela Ruiz M.

    ¿Estuviste este sábado en el Centro Cultural Conte Grand celebrando el Día del Gamer? La fiesta de la cultura digital sanjuanina fue a puertas abiertas y nadie quiso perderse este primer festejo oficial, impulsado por los primeros 10 años de la comunidad gamer sanjuanina.

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    Gran convocatoria tuvo el Día del Gamer en San Juan. Desde que abrió, la circulación de gente fue alta y no decayó en ningún momento. Más allá de los competidores, cada sector fue un llamador para público y aficionados. 

    Día del Gamer: una verdadera fiesta en el Conte Grand
    El Día del Gamer en San Juan se celebrará con torneos, exhibiciones, juegos y más. 

    San Juan celebra el Día del Gamer con una gran fiesta

    El encuentro organizado por LAG Esports reunió a grandes y chicos, quienes disfrutaron por igual de una jornada cargada de juegos, torneos y la mejor tecnología. Familias enteras compartieron la pasión por los videojuegos y recorrieron cada rincón que la organización preparó para festejar, desde el de cosplay hasta el de combate medieval, pasando por la feria y mucho más.

    ¿Estuviste? ¡Buscate acá y reviví toda la diversión!

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