    • 11 de abril de 2026 - 17:26

    Sofi Martínez recordó el mensaje que le envió Antonela Roccuzzo tras los rumores que la vinculaban con Messi

    Sofi Martínez, periodista deportiva, destacó el gesto que tuvo la esposa del capitán en medio de las especulaciones que se hacían en las redes sociales.

    Sofi Martínez destacó el gesto que tuvo la esposa del capitán en medio de las especulaciones que se hacían en las redes sociales.

    Sofi Martínez destacó el gesto que tuvo la esposa del capitán en medio de las especulaciones que se hacían en las redes sociales.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
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    Sofía Martínez rompió el silencio y contó cómo vivió el revuelo que se armó después de su entrevista con Lionel Messi en el Mundial de Qatar. La periodista, que se volvió viral por sus palabras emotivas al capitán tras la semifinal ante Croacia, reveló que en medio de ese supuesto coqueteo, recibió un mensaje inesperado de Antonela Roccuzzo.

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    En el stream A Punto (Pisco TV), Martínez relató que la esposa de Messi le escribió para tranquilizarla y restarle importancia a los comentarios que circulaban en redes. “De repente me escribió diciéndome: ‘Sofi, no te preocupes, a la gilada ni cabida’”, recordó la periodista, todavía sorprendida por el gesto.

    Martínez destacó que aunque Antonela no tenía ninguna necesidad de escribirle, igual lo hizo. “Inventaban cosas o se generaba una situación que no tenía por qué existir”, recordó. Para la periodista, ese mensaje fue “tranquilizador” y la ayudó a sobrellevar el mal momento que atravesaba por las acusaciones y el ambiente hostil en redes sociales.

    “Admiro mucho a Antonela, le agradezco la empatía y la comprensión”, expresó Martínez, que valoró públicamente el respaldo de la esposa del capitán de la Selección.

    Sofi Martínez y la historia de amor viral

    A fines de marzo, Sofi Martínez viajó a Córdoba para cubrir el clásico entre Belgrano y Talleres en el estadio de Alberdi, pero lo que nadie esperaba era que su cobertura terminara con una historia de amor.

    Todo por un encuentro casual y cargado de buena onda con Federico Pobluchenco, un sodero hincha de Belgrano que sedujo a la periodista y generó furor entre los usuarios en redes.

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    En el video que Sofi subió a sus cuentas de Youtube y TikTok, se la puede vercharlando con Fede en el estacionamiento de la cancha. La conversación arrancó con risas y una presentación rápida: él tiene 30 años, ella 32. De fondo, sonaba “Me enamoré” de Agrupación Marilyn, marcando el tono del momento.

    Ya de noche, Sofi se filmó recibiendo un mensaje de Fede: “Hola, soy Fede, hablamos antes del partido. ¡Ay, cómo olvidarlo Fede!”, leyó la periodista entre risas. El sodero le escribió: “No te quiero molestar, pero ojalá hayas pasado un hermoso día. Prometo que la próxima vez el clásico va a estar mejor sí o sí”, haciendo referencia al empate 0 a 0.

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