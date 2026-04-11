Sofi Martínez recordó el mensaje que le envió Antonela Roccuzzo tras los rumores que la vinculaban con Messi

Sofía Martínez rompió el silencio y contó cómo vivió el revuelo que se armó después de su entrevista con Lionel Messi en el Mundial de Qatar . La periodista, que se volvió viral por sus palabras emotivas al capitán tras la semifinal ante Croacia, reveló que en medio de ese supuesto coqueteo, recibió un mensaje inesperado de Antonela Roccuzzo .

La peli de Michael Jackson llega a San Juan y ya comenzó la preventa de entradas

En el stream A Punto (Pisco TV), Martínez relató que la esposa de Messi le escribió para tranquilizarla y restarle importancia a los comentarios que circulaban en redes. “De repente me escribió diciéndome: ‘Sofi, no te preocupes, a la gilada ni cabida’”, recordó la periodista, todavía sorprendida por el gesto.

Martínez destacó que aunque Antonela no tenía ninguna necesidad de escribirle, igual lo hizo. “Inventaban cosas o se generaba una situación que no tenía por qué existir”, recordó. Para la periodista, ese mensaje fue “tranquilizador” y la ayudó a sobrellevar el mal momento que atravesaba por las acusaciones y el ambiente hostil en redes sociales.

“Admiro mucho a Antonela, le agradezco la empatía y la comprensión”, expresó Martínez, que valoró públicamente el respaldo de la esposa del capitán de la Selección.

A fines de marzo, Sofi Martínez viajó a Córdoba para cubrir el clásico entre Belgrano y Talleres en el estadio de Alberdi, pero lo que nadie esperaba era que su cobertura terminara con una historia de amor.

Todo por un encuentro casual y cargado de buena onda con Federico Pobluchenco, un sodero hincha de Belgrano que sedujo a la periodista y generó furor entre los usuarios en redes.

image

En el video que Sofi subió a sus cuentas de Youtube y TikTok, se la puede vercharlando con Fede en el estacionamiento de la cancha. La conversación arrancó con risas y una presentación rápida: él tiene 30 años, ella 32. De fondo, sonaba “Me enamoré” de Agrupación Marilyn, marcando el tono del momento.

Ya de noche, Sofi se filmó recibiendo un mensaje de Fede: “Hola, soy Fede, hablamos antes del partido. ¡Ay, cómo olvidarlo Fede!”, leyó la periodista entre risas. El sodero le escribió: “No te quiero molestar, pero ojalá hayas pasado un hermoso día. Prometo que la próxima vez el clásico va a estar mejor sí o sí”, haciendo referencia al empate 0 a 0.