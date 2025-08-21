Sofía “Jujuy” Jiménez mostró cómo fue su casting para la serie En el Barro La modelo compartió en redes sociales el video de su audición para la serie, destacando la importancia de enfrentar desafíos y motivando a sus seguidores a perseverar en el mundo artístico pese a los rechazos.

Sofía Jujuy Jiménez sorprendió a sus seguidores al compartir en sus redes sociales el video de su casting para la serie del momento, En el Barro, el spin-off de El Marginal. Aunque no fue seleccionada para el elenco, la modelo y comunicadora celebró públicamente el valor de intentarlo y reflexionó sobre la importancia de la perseverancia en el mundo artístico. La influencer reconoció que le generaba vergüenza verse actuando, pero destacó la satisfacción de haberse animado a enfrentar un nuevo desafío.

El casting fue grabado hace un año durante unas vacaciones en México, poco después de que Sofía finalizara una temporada teatral con la obra Permitidos. La oportunidad surgió a través de su agencia, que confió en ella y la animó a presentarse para la serie. En ese contexto, la modelo contó que estuvo acompañada por su hermana Pilar, que la ayudó a preparar el personaje y a superar los nervios que le provocaba asumir un papel fuera de su zona habitual. “No entienden los nervios que me generó grabar estas escenas. Párrafo aparte para la Pilus que me ayudó un montón a crear un personaje que claramente no estoy acostumbrada a hacer”, expresó en sus redes.

Al revisar el video del casting, la modelo admitió que le resultó impactante verse en ese rol y que, aunque sintió vergüenza, también experimentó ternura por su propia determinación. “Qué fuerte ver este material sin morirme de vergüenza. Yo también hice el casting para el serión En el Barro. Me da mucha ternura ver a esa Sofi intentándolo”, reflexionó en la descripción de los videos que publicó en su cuenta de Instagram. La comunicadora subrayó que el verdadero valor de la experiencia estuvo en animarse, dejando de lado los temores: “La clave acá fue decir que sí, más allá de cualquier prejuicio, miedo, o lo que sea negativo que me generaba la situación”, afirmó.

La influencer también reconoció la inspiración que le brindó Sofi Morandi, quien había compartido recientemente su propio video de casting, lo que la motivó a hacer público el suyo: “Gracias Sofi Morandi por ser inspiración y compartir el tuyo ayer, me hiciste acordar del mío”, escribió la modelo a modo de explicación de su posteo.

En su mensaje, se dirigió a sus seguidores para transmitirles un mensaje de motivación y autenticidad. Habló sobre la frecuencia con la que quienes trabajan en el mundo del espectáculo enfrentan rechazos y la importancia de mostrar también ese lado menos visible del trabajo actoral. “Por lo general se ve siempre lo lindo, y es una locura todo lo que hay detrás de poner el cuerpo, la mente y sobre todo el alma en cada rol que nos toque encarar”, reflexionó, y destacó el orgullo que siente por cada paso dado en su carrera, aunque no siempre sean visibles para el público.

Su publicación contó con mensajes de aliento y felicitaciones por su audición. Por su parte, Sofi Morandi le comentó: “Te animaste. Vamo’ arriba”. Además, otros usuarios escribieron: “Lo bueno de este video, es que queda claro que a veces hasta los famosos no obtienen lo que quieren. Gracias por compartir”, “Amo la versión Sofi fumanchera. Tu hermana, una grosa” y “Mujerón. Estuviste estupenda, Sofi”.

Por otro lado, las críticas fueron tomadas positivamente por Jujuy. Por ejemplo, uno de los comentarios fue: “En el primer video percibí un poco de beboteo con la boca. Lo digo con la mejor, eh… me gustó bastante. Ojalá algún día te veamos en alguna serie”. Ante estas palabras, la influencer respondió: “El beboteo me persigue. Yo también lo observé, y obvio no me gustó verlo. Pero bueno, di lo mejor de mí y eso es con lo que me quedo. Más que con la vergüenza de hacerlo, subirlo. Gracias por bancar igual y por hacer críticas desde un lindo lugar. Lo valoro mucho”.