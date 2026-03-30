Sophie Turner sufrió un accidente en la grabación de Tomb Raider

La actriz Sophie Turner , recordada por su trabajo en la serie de Game of Thrones , sufrió una herida en su espalda durante la grabación de su última ficción y hay preocupación por su salud.

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De acuerdo con la confirmación del medio Page Six, lo que le pasó a Turner es “una lesión leve”. Sin embargo, la producción de la serie Tomb Raider está frenada por al menos dos semanas, luego del incidente.

Sophie Turner fue elegida para protagonizar la serie Tomb Raider, basada en el famoso videojuego que tiene como personaje principal a Lara Crof t. Ese rol también lo hizo hace varias décadas Angelina Jolie.

La actriz tuvo que tener un gran despliegue físico para encarar la compleja acción que se desarrolla en la trama, lo que podría haber tenido consecuencias en su físico.

Una fuente interna de Amazon MGM Studios , la productora detrás de la ficción, aseguró al medio Page Six que tienen que esperar al menos dos semanas antes de volver a filmar. “Esperamos reanudar la producción lo antes posible” , explicitó.

sophie turner - tomb

Por su parte, otros informantes que trabajan en la serie hablaron con el diario británico The Sun sobre lo que le habría pasado a Turner. La actriz padecía una lesión en la espalda preexistente que se agravó debido a las largas horas de rodaje, lo que generó preocupación en su salud.

“Sophie se entregó por completo al papel, pero el exigente aspecto físico de ser Lara Croft la obligó a llevar al límite a su cuerpo”, enfatizó extraoficialmente a The Sun la fuente.

A principios de año, Turner contó cómo se estaba preparando para un rol tan importante como el que le tocó. “Estuvimos entrenando ocho horas por día, cinco días de la semana desde febrero del año pasado, así que fue mucho”, sostuvo en el ciclo The Julia Cunningham Show, de SiriusXM.

En ese momento, además, contó que le costaba desarrollar músculo. “Es mucho más fácil tenerlo si alguna vez hiciste ejercicio en tu vida. Es algo que nunca tuve, así que me llevó meses y meses ponerme en buena forma. Eso es lo que aprendí”, había revelado.

La historia de Tomb Raider tiene varias versiones en videojuegos, desde que se creó en 1996. Al mismo tiempo, hubo dos actrices que encarnaron al personaje principal de Lara Croft en cine: Angelina Jolie, en los films Lara Croft: Tomb Raider y Lara Croft - Tomb Raider: La cuna de la vida; y Alicia Vikander en 2018.