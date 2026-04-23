    • 23 de abril de 2026 - 21:12

    Tarantino eligió a su actor argentino favorito y lo comparó con Al Pacino

    El cine y Hollywood se cruzan en una revelación inesperada: Quentin Tarantino destacó a Ricardo Darín como su actor argentino preferido y lo comparó con Al Pacino.

    Ricardo Darín, figura del cine, fue elogiado por Quentin Tarantino como “el Al Pacino argentino”.

    Ricardo Darín, figura del cine, fue elogiado por Quentin Tarantino como “el Al Pacino argentino”.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    En el universo del cine, pocas voces tienen tanto peso como la de Quentin Tarantino. El director sorprendió al revelar que su actor argentino favorito es Ricardo Darín, a quien definió como “el Al Pacino de la Argentina”, en una declaración que revalorizó el talento nacional en Hollywood.

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    El reconocido cineasta, ganador de dos premios Oscar, hizo esta afirmación durante una entrevista televisiva, donde destacó la capacidad interpretativa de Darín y su presencia en pantalla. “Uno de mis actores hispanohablantes favoritos es Ricardo Darín. Me parece fantástico”, expresó con admiración.

    Además, Tarantino confesó su interés en trabajar con el actor argentino en algún proyecto futuro. Recordó también el momento en que compartieron indirectamente protagonismo en los Premios Oscar 2010, cuando él fue uno de los encargados de entregar el galardón a “El secreto de sus ojos”.

    El vínculo entre el cine argentino y Hollywood

    La relación entre ambos artistas tiene un punto clave en aquella gala histórica. La película dirigida por Juan José Campanella se llevó el premio a Mejor Película Extranjera, consolidando al cine argentino en la escena internacional.

    En ese contexto, Tarantino compartió escenario con Pedro Almodóvar para anunciar el premio, marcando un cruce simbólico entre Hollywood y Argentina. Ese reconocimiento impulsó aún más la carrera internacional de Darín, quien ya era una figura consagrada.

    Para conocer más sobre el impacto del cine nacional, podés visitar este análisis completo en nuestro portal sobre la evolución del cine argentino en premios internacionales.

    A pesar de su entusiasmo, Tarantino también fue claro sobre su futuro: su retiro como director está cerca. Ha manifestado en reiteradas ocasiones que planea cerrar su carrera con diez películas, de las cuales ya lleva nueve realizadas.

    “Me gusta la idea de dejar una filmografía de 10 películas”, sostuvo. Sin embargo, aclaró que continuará ligado al arte, explorando la escritura y el teatro como nuevas formas de expresión dentro del mundo creativo.

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